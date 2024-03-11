Охолодить влітку і зігріє взимку: створено "кондиціонер", якому не потрібна електроенергія

Нова розробка дасть нам змогу не тільки значно скоротити свої витрати на електроенергію, а й знизить викид шкідливого СО2 в атмосферу.

Учені з Уханьського технологічного університету створили радіаційний охолоджувач із нульовим енергоспоживанням, що перемикається (ZESRC). Цей інноваційний пристрій призначений для регулювання температури всередині будівель, не вимагаючи додаткової енергії, що є значним стрибком до зниження залежності від викопних видів палива для опалення та охолодження, пише Knowridge.

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Відмінною особливістю ZESRC є його здатність адаптуватися до зміни температури за допомогою спеціальних матеріалів, які можуть як поглинати, так і відбивати тепло. Ця здатність дозволяє йому охолоджувати або нагрівати повітря в приміщенні в міру необхідності, ефективно підтримуючи комфортну температуру без зайвих витрат енергії. Під час реальних випробувань пристрій продемонстрував свої можливості, забезпечивши регулювання до 7,1 °С влітку і 7,5 °С взимку, що свідчить про його універсальність і можливість використання протягом усього року.

ZESRC не тільки приносить комфорт у будинок, а й пропонує екологічні та фінансові переваги. Дослідження команди показало, що будівлі, обладнані цією технологією, можуть скоротити споживання енергії на 14,3 % порівняно з традиційними системами опалення та охолодження. Таке скорочення попиту на енергію безпосередньо веде до зниження викидів вуглекислого газу, сприяючи створенню чистішого і стійкішого довкілля.

У майбутньому дослідники мають намір удосконалити свою розробку і вивчити можливості її застосування в різних кліматичних умовах і типах будівель. Вони ставлять перед собою амбітну мету: досягти нульового рівня викидів CO2 в атмосферу від будівель до 2050 року. За подальшого розвитку ZESRC може зіграти вирішальну роль у підвищенні комфорту та екологічності наших житлових і робочих приміщень, що стане значним кроком на шляху до подолання глобального потепління.

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