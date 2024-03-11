Красивий, але важкий багаж: чи можуть павичі літати й, чи не заважають їм хвости (фото)

Дослідники розповіли про те, чи можуть літати одні з найкрасивіших птахів на планеті, і як на цю здатність впливають їхні неймовірні хвости.

Павичі — одні з найдивовижніших і найкрасивіших птахів на планеті. Вони розпускають пір'я на величезних хвостах, щоб привабити партнера, одночасно розправляючи величезну кількість пір'я різноманітних розмірів і кольорів, пише IFLScience.

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Ще 2013 року вчені провели дослідження, яке показало, що в складному хвості самців павичів, також відомому як шлейф, може бути понад 150 пір'їн. Кожне з них увінчане переливчастим окоподібним візерунком, відомим як вічко або очна пляма. Результати дослідження вчених показали, що привабливість павичів та їхній репродуктивний потенціал неймовірно падають, коли ці очні плями замасковані — простими словами, розправлене пір'я має вирішальне значення, коли йдеться про розмноження.

Відомо, що кінчики пір'я павиного хвоста, схожі на очі, привертають увагу представників протилежної статі, а розмір самого хвоста вважається яскравим прикладом перебільшеної сексуально обраної риси. Кожне вічко на хвості павича демонструє багате розмаїття кольорів завдяки наноструктурам, що створюють пурпурно-чорний центр, оточений концентричними синьо-зеленими та бронзово-золотими колами.

Величезний хвіст не заважає павичам злітати Фото: Shutterstock

І все ж, чи здатні павичі літати та, чи не заважають їм хвости? Дослідники виявили, що павичі справді можуть літати та хвости, ймовірно, жодним чином не заважають їм підійматися вгору. Ще у 2014 році вчені зосередилися на тому, щоб зрозуміти, як павиний шлейф впливає на здатність птахів літати, і виявили, що він зовсім не чинить жодного згубного впливу на льотні характеристики птаха під час зльоту.

Вчені вважають, що частково це пов'язано з низьким опір хвоста, що зі свого боку означає, що він має вкрай незначний вплив на здатність павичів відриватися від землі. До слова, у своїй роботі вчені також виявили, що величезні хвости павичів необхідні не тільки для залучення самок, вони також допомагають самцям відлякувати хижаків і самостверджуватися серед інших самців.

Раніше Фокус писав про те, що зроблено перше у світі фото птаха, якого не бачили 20 років: у чорному шоломі з помаранчевим чубчиком.