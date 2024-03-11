Ми стаємо щасливішими і здоровішими: перераховано плюси роботи вдома

Пандемія перевернула весь наш світ з ніг на голову, перемістивши величезну кількість людей з галасливих офісів у рідні квартири. Але вчені з'ясували, що у такої зміни є багато плюсів.

Ще зовсім недавно через пандемію COVID-19 багатьом із нас довелося змінити щоденні поїздки на роботу й офісне вбрання на швидку прогулянку до робочого місця вдома та піжаму. Це не тільки змінило наш гардероб і робоче місце, а й викликало масу цікавості з приводу того, як робота з дому впливає на нас, надаючи можливість підключитися на зустріч із кішкою або дитиною на колінах, пише The Conversation.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідники з Австралії звернули увагу на цю тему ще до того, як світ перевернувся з ніг на голову 2020 року. Під час свого дослідження вони з'ясували, що люди, які працюють не виходячи з дому, довше дрімають і вживають трохи більше алкоголю. При цьому їхні харчові звички і душевний стан не змінилися в перші дні роботи під час пандемії.

Згодом тенденція роботи вдома закріпилася, і тепер багато людей не просто люблять її, а й хочуть, щоб вона залишилася назавжди. Це стало приводом для розмов про те, що нам потрібно встановити деякі основні правила, щоб кожен міг обирати, де йому зручніше працювати, і щоб це не впливало на його безпеку та кар'єрний ріст, каже Керол Махер, авторка дослідження.

То що ж такого в роботі з дому? Почати варто з того, що економія годин, витрачених на дорогу до роботи, — це великий плюс, що дає людям більше часу для сім'ї, хобі або навіть просто додаткової роботи. Що стосується здоров'я, то перебування вдома означає, що ми рухаємося зовсім по-іншому. Так, у період після пандемії вчені з'ясували, що у США люди активніші, віддаючи перевагу прогулянкам або поїздкам на велосипеді. Водночас у Японії люди більше сидять і менше рухаються в робочий час. Щодо їжі, то, перебуваючи за два кроки від власної кухні, люди частіше перекушують, але водночас їдять більше фруктів, овочів і домашніх страв, ніж в офісній їдальні.

Психічне здоров'я — ось де виникає основна складність такого способу життя. Спочатку, обов'язковий етап роботи вдома не найкращим чином позначався на психіці працівників. Але коли люди можуть самі обирати, де їм працювати, при правильній підтримці з боку команди, вони, як правило, почуваються краще, як психологічно, так і з точки зору задоволеності роботою. Це особливо корисно для жінок, які часто поєднують роботу з левовою часткою домашніх обов'язків, і для людей з обмеженими можливостями, для яких поїздка на роботу може стати серйозною перешкодою.

Вчені сподіваються, що, продовжуючи орієнтуватися в цих змінах, вони знайдуть способи зберегти позитивні сторони цього несподіваного зсуву, зробивши робоче життя здоровішим і збалансованішим для всіх, незалежно від його місця розташування.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили ключовий елемент поширення Covid-19. Вони зафіксували незвичайний зв'язок між методами поширення звичайного грипу і вірусу SARS-CoV-2, тим самим проклавши шлях до створення ефективних ліків для боротьби з майбутніми спалахами.

Також Фокус писав про те, що, на думку вчених, деякі люди мали імунітет від Covid-19 задовго до початку пандемії. Вчені виявили в людях вбудований генетичний захист від симптомів Covid-19, що дало нову надію на контроль над вірусом у постпандемічний період.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.