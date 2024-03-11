"Зелені легені" Землі знищить пекельне полум'я: чому ліси Амазонки виявилися вразливими

Дослідники вважають, що цього року лісові пожежі в Амазонці можуть досягти безпрецедентних масштабів.

Людство більше не лякають кліматичною кризою, вчені прямо заявляють, що вона вже тут: 2023 рік офіційно визнали найспекотнішим за всю історію спостережень, а 2024 рік, імовірно, стане ще спекотнішим. У результаті на світ зійдуть екстремальні хвилі тепла, посухи та лісових пожеж. Наприклад, подібна пожежонебезпечна ситуація, за словами вчених, очікується в Амазонці, пише Live Science.

Пік лісових пожеж в Амазонці, як правило, припадає на березень. Однак цього року вчені очікують, що масштабні лісові пожежі, ймовірно, триватимуть щонайменше до квітня. Передбачається, що пік почнеться вже найближчим часом і досягне безпрецедентних масштабів. Небезпека полягає в тому, що настільки великі лісові пожежі завдадуть непоправної шкоди місцевим екосистемам, важливим для життя Амазонки загалом.

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За словами дослідника з Бразильського федерального університету Санта-Катаріни Бернардо Флореса, основними факторами, що вплинули на ситуацію, стали:

рекордно високі температури;

сильна посуха;

погодне явище Ель-Ніньйо.

У результаті кліматичні зміни в регіоні збільшують частоту та інтенсивність екстремальних посух, що відбуваються в поєднанні з хвилями спеки. Подібні посухи висушують лісовий ґрунт і органічні речовини, даючи змогу лісовим пожежам поширюватися глибше в ліси.

Водночас тропічні ліси Амазонки часто називають "зеленими легенями Землі", оскільки вони є однією з найбільш біорізноманітних екосистем на Землі. Попередні дослідження показали, що близько 10% усього земного біорізноманіття припадає саме на цей регіон. Водночас регіон перебуває під загрозою з боку потепління, вирубки лісів, посух і лісових пожеж.

За словами еколога і професора Національного університету Колумбії Долорса Арментерас Паскуаля, більшість лісових пожеж в Амазонії виникають унаслідок вирубки місцевих лісів. Причому в деяких місцях ліс вирубують безпосередньо перед посушливим сезоном, що лише погіршує ситуацію.

Учені відстежують умови в Амазонії в режимі реального часу, а потім використовують ці дані для створення моделей пожежного ризику — у такий спосіб вони можуть передбачити, коли та де можуть виникнути лісові пожежі на тижні, а то й місяці вперед. Наприклад, професор наук про Землю і планети в Університеті Джона Гопкінса Бенджамін Зайчик із колегами використовують дві моделі:

прогноз НАСА GEOS S2S (від субсезонного до сезонного);

система асиміляції наземних даних (LDAS).

Вчені використовували свої моделі та дані супутників дистанційного зондування, зокрема дані моніторингу погодних умов, температури та кількості опадів. Далі ці дані були з'єднані з вимірюваннями вологості ґрунту, ґрунтових вод і стану рослинності. У результаті вчені змогли оцінити пожежні ризики та спрогнозувати якими будуть лісові пожежі цього сезону.

Зайчик зазначає, їхні моделі чітко показують, що на більшій частині території Амазонки протягом осінніх і зимових сезонів існує підвищений ризик пожеж. Частково це сталося через невелику кількість опадів у деяких частинах Амазонки, але це було ще більш передбачено через високу температуру повітря по всьому регіону.

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