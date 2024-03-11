Виявлено невідоме астрофізичне явище: мерці в космосі приховують фонтан молодості

Учені з'ясували, що деякі зоряні трупи насправді можуть "прожити" набагато довше, ніж вважалося.

Білі карлики — це зірки, які залишаються після смерті таких як Сонце зірок. Вони повільно, але вірно остигають, поки не припинять своє існування. Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature, показує, що деяким із таких зоряних трупів насправді потрібно набагато більше часу, щоб охолонути, ніж вважалося раніше. Це означає, що білі карлики можуть створювати енергію після своєї "смерті", що суперечить теорії про те, що вони є інертними мертвими зірками. У результаті деякі білі карлики можуть бути на мільярди років старшими, ніж припускають астрономи, пише Space.

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Білі карлики народжуються, коли зірки, маса яких приблизно дорівнює масі Сонця, вичерпують запаси палива, необхідні для термоядерного синтезу в їхніх ядрах. Цей запас складається з найлегшого елемента у Всесвіті — водню. Закінчення термоядерного синтезу призводить до стиснення ядра зірки під дією власної гравітації. У результаті залишається тільки ядро зірки у вигляді білого карлика. 97% зірок у нашій галактиці стануть білими карликами.

Раніше вчені вважали, що білі карлики являють собою майже інертні, кінцеві стадії життя невеликих зірок. Існувало припущення, що в ядрі цих мертвих зірок плазма охолоджується і твердне, оскільки більше не виділяється тепло. Це призводить до того, що білі карлики тверднуть зсередини назовні протягом мільярдів років.

Автори нового дослідження вважають, що у деяких білих карликів щільна плазма всередині не охолоджується, і вони виявили, так би мовити, фонтан молодості, який ховається під оболонками деяких із цих мертвих зірок. Усередині цих нестаріючих білих карликів у міру охолодження мертвої зірки утворюються тверді кристали, які можуть плавати в більш щільній рідині.

Автори нового дослідження вважають, що у деяких білих карликів щільна плазма всередині не охолоджується, і вони виявили, так би мовити, фонтан молодості, який ховається під оболонками деяких із цих мертвих зірок Фото: space.com

Вчені вважають, що, коли ця тверда речовина пливе вгору, вона витісняє рідкий матеріал, який рухається вниз. Перенесення важчого матеріалу до центру цих білих карликів вивільняє гравітаційну енергію. Цю енергію можна перетворити на тепло, тим самим зупинивши процес охолодження на мільярди років.

За словами вчених, вони виявили абсолютно нове астрофізичне явище і вперше виявили щось подібне у зірок будь-якого типу. Якщо одні білі карлики можуть зупинити процес свого старіння, то чим же вони відрізняються від своїх "більш мертвих" родичів?

Автори дослідження вважають, що різниця між ними пов'язана зі складом зірки. Деякі білі карлики утворюються внаслідок злиття двох різних зірок. Коли ці зірки стикаються, склад мертвої зірки змінюється таким чином, що може призвести до утворення плаваючих кристалів.

Зараз, коли астрономи вивчають білих карликів, вони припускають, що чим холодніші такі зірки, тим вони старші. Але затримка охолодження, яку відчувають ці своєрідні білі карлики, може означати, що їхня температура змушує їх виглядати набагато молодшими, ніж вони є насправді. Таким чином, нове відкриття може змінити підхід учених до визначення віку зірок.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, що гаряча, як зірка, планета, схожа на Юпітер, помре страшною смертю, але цей процес порушує теорії.