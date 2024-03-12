Потужний вибух на Сонці спричинив масштабне відключення зв'язку на одному континенті (відео)

Через цю подію очікується поява геомагнітної бурі на Землі.

Супутник NASA GOES-16, який спостерігає за космічною погодою, зафіксував появу на Сонці потужного спалаху, який стався в неділю, 10 березня, о 14.13 за Києвом. Цей сильний вибух стався в сонячній плямі, де не очікувалося настільки потужної енергетичної події. У результаті на одному з континентів Землі сталося масштабне відключення радіозв'язку, пише Space.

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Протягом кількох днів у сонячній плямі AR3599 відбувалися сонячні спалахи не надто великої потужності, але саме 10 березня сталося те, чого найменше очікували вчені від цієї відносно невеликої ділянки Сонця. У цій плямі з'явився потужний спалах класу М7.4.

Лише через 8 хвилин після виникнення на території Африки та в південній частині Атлантичного океану сталося масштабне відключення радіозв'язку, яке тривало протягом 30 хвилин.

Протягом кількох днів у сонячній плямі AR3599 відбувалися сонячні спалахи не дуже великої потужності, але саме 10 березня сталося те, чого найменше очікували вчені від цієї відносно невеликої ділянки Сонця. У цій плямі з'явився потужний спалах класу М7.4 Фото: Скриншот

Подібні відключення радіозв'язку на Землі є звичайним явищем після появи на Сонці потужних спалахів. Річ у тім, що ці вибухи вивільняють сильний потік рентгенівських променів та ультрафіолетового випромінювання, який летить до Землі зі швидкістю світла.

Коли це випромінювання потрапляє в атмосферу Землі, воно іонізує її верхній шар, відомий як термосфера, і спричиняє вимкнення радіозв'язку в тій частині планети, яка під час спалаху була звернена до Сонця.

За словами вчених з NASA, цей спалах також супроводжувався корональним викидом маси, тобто викидом плазми в космос. Потік плазми полетів у бік Землі зі швидкістю приблизно 750 км/с і передбачається, що плазма вдарить у магнітне поле Землі або в середу, 13 березня, або в четвер, 14 березня. Ця подія може спричинити появу не дуже сильної геомагнітної бурі.

Що стосується спалахів на Сонці, то вони виникають, коли магнітна енергія накопичується в атмосфері Сонця і виходить у вигляді потужного сплеску електромагнітного випромінювання. Усі сонячні спалахи вчені розділили на 5 класів за потужністю. Найсильнішими вважаються спалахи X-класу, за ними йдуть у 10 разів менш потужні спалахи класу М, а далі за списком ідуть ще менш сильні вибухи класу С, В і А. Останні три види спалахів не надто потужні, а тому не чинять істотного впливу на нашу планету. Усередині кожного класу цифри від 1 до 10 (а для класу Х обмежень немає) позначають відносну потужність вибухової події.

Як уже писав Фокус, вчені виявили невідоме астрофізичне явище. Виявилося, що під поверхнею деяких мертвих зірок ховається фонтан молодості. Вчені з'ясували, що деякі зоряні трупи насправді можуть "прожити" набагато довше, ніж вважалося.

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