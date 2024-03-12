Небезпечний вірус атакував головний притулок дикої природи на Землі: мільйони життів під загрозою

Дослідники вперше підтвердили наявність вірусу пташиного грипу на Південній Георгії — одному з найбільших у світі притулків дикої природи.

Останні кілька років учені раз у раз фіксують поширення вірусу пташиного грипу (H5N1) по всьому світу: раніше було зафіксовано, що зараза вже досягла континентальної Антарктиди, яка раніше залишалася в безпеці — загроза нависла над місцевими спільнотами пінгвінів. Тепер учені виявили, що пташиний грип також досяг одного з найбільших у світі притулків дикої природи — Британської заморської території, Південної Георгії, пише BBC.

Відомо, що раніше H5N1 вже заразив безліч птахів різних видів, але тепер жертвами стали папуаські та королівські пінгвіни — вірус був підтверджений у десятка особин. На щастя, на субантарктичному острові завершується сезон розмноження, а тому безпосередні наслідки, як вважають учені, будуть обмеженими.

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Однак учені побоюються, що наступного сезону, коли дика природа знову збереться разом, загроза буде масштабнішою. Пляжі Південної Георгії славляться своїми дивовижними скупченнями: щорічно тут збирається понад мільйон особин, щоб доглядати, спаровуватися і виховувати своїх дитинчат.

За словами доктора Нормана Реткліффа, еколога птахів з Британської антарктичної служби, концентрація диких тварин навколо місцевого узбережжя просто феноменальна — безліч видів пінгвінів, альбатросів і тюленів можна зустріти на цих територіях. А тому існує небезпека, що пташиний грип може широко поширитися і стати причиною високої смертності по всьому острову.

Високо патогенний пташиний грип (ВППГ) існує вже кілька десятиліть. Однак сьогодні світ охопив великий спалах, коли штам вірусу H5N1 спричиняє загибель незліченної кількості диких і домашніх птахів. Увесь цей час Антарктиді вдавалося уникнути найгіршого сценарію, проте тепер загроза нависла і над льодовим континентом.

Зазначимо, що вперше на Південній Георгії пташиний грип було виявлено в жовтні 2023 року — тоді постраждала популяція хижих птахів поморників. Однак пізніше вірус також було виявлено з чайок, припускається, що вони заразилися через водорості. Потім, у січні цього року, випадки були підтверджені у слонів і морських котиків. Він також поширюється на антарктичних крячків і мандрівних альбатросів.

Пінгвіни фактично стали останньою групою тварин, які постраждали від пташиного грипу. Однак і цей бар'єр упав — у 10 пінгвінів підтвердили пташиний грип. Вірус уже дістався до папуасів на Фолклендських островах приблизно за 1500 км на захід, тож, імовірно, зараження і на Південній Георгії було лише питанням часу.

Наразі вчені спостерігають, щоб зрозуміти, як пташиний грип взаємодіє з різними видами пінгвінів. Наприклад, на Південній Георгії, як правило, зустрічаються королівські, папуаські, макаронні та антарктичні пінгвіни.

Раніше Фокус писав про те, що смертельний вірус захопив майже всі земні континенти: останньою впала Антарктида.