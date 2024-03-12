Секрети Сонячної системи: астрономи розгадали таємницю народження Нептуна і далеких крижаних світів

Перші у своєму роді спостереження показали склад двох крижаних астероїдів на краю Сонячної системи.

Околиці Сонячної системи відрізняються від всієї іншої її частини, а тому правила, які керують формуванням і взаємодією тіл у цьому регіоні, найімовірніше, також відрізняються. Цей регіон відомий як пояс Койпера, і починається за орбітою Нептуна і простягається далеко в космос. Як показали нові дані зонда "Нові горизонти", пояс Койпера насправді набагато більший, ніж вважали вчені. Але автори нового дослідження, опублікованого в журналі Astronomy & Astrophysicals, за допомогою космічного телескопа Вебб вперше вивчили склад поверхні двох невеликих транснептунових об'єктів (ТНО). Це дало змогу астрономам по-новому поглянути на формування та еволюцію світів, розташованих дуже далеко від Сонця, пише IFLScience.

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Автори дослідження вивчили два ТНО, які являють собою крижані астероїди в поясі Койпера під назвою Мор і Сомн. Насправді це подвійний об'єкт, загальна ширина якого становить приблизно 100 км. Тобто два астероїди обертаються навколо один одного.

Під час спостереження астрономи виявили на їхній поверхні органічні молекули, діоксид і монооксид вуглецю, а також гідроксильні сполуки. Також є ознаки наявності матеріалу, багатого на азот.

За словами вчених, зараз вони займаються вивченням того, як фізика і хімія транснептунових об'єктів відображають розподіл молекул на основі вуглецю, кисню, азоту і водню в хмарі, з якої народилися планети, їхні супутники і подібні крижані тіла. Ці молекули також були джерелом життя і води на Землі.

Нептун Фото: NASA

Вчені дійшли висновку, що подвійний ТНО довгий час виживав у регіоні, де має величезний гравітаційний вплив Нептуна величезний і де часто відбуваються зіткнення між малими тілами. Той факт, що ці два тіла все ще обертаються навколо одне одного і мають дуже схожі характеристики, вказує на те, що вони дійсно з'явилися на зорі існування Сонячної системи і є представниками початкової популяції ТНО.

Автори дослідження вивчили два ТНО, які являють собою крижані астероїди в поясі Койпера під назвою Мор і Сомн. Ілюстрація Фото: IFLScience

Ці об'єкти виникли далеко за межами відстані в 4,5 млрд км від Сонця. Це дає уявлення про те, як Нептун мігрував у ранній Сонячній системі і як це вплинуло на різні популяції ТНО.

Вчені дійшли висновку, що Мор і Сомн не схожі на плутіно, тобто клас транснептунових об'єктів, який охоплює Плутон, і вони перебувають в орбітальному резонансі 2:3 з Нептуном.

Як уже писав Фокус, нещодавно астрономи виявили нові супутники у Нептуна й Урана.

Також Фокус писав про те, що вчені вирішили важливу загадку космосу, але головна проблема залишилася. Вчені підтвердили минуле значення швидкості розширення Всесвіту, але проблема Габбла залишається.

Нагадуємо, що вчені розповіли, де " мешкає" найменша зі знайдених планет. Дослідники кажуть, що умови на екзопланеті Kepler 37-b настільки ж суворі, як і на Меркурії, як уже писав Фокус.