"Дівоче фото" Землі. У віддаленому куточку Африки знайдено земну кору віком 3,3 млрд років (фото)

Дослідники вважають, що ці фрагменти можуть являти собою найстаріші з відомих землетрусів нашої планети.

Наш світ може здаватися надзвичайно крихким, особливо в умовах кліматичної кризи, проте Земля існує вже дуже давно — вік нашої планети становить понад 4,5 мільярда років. Століттями вчені намагаються зазирнути в минуле Землі, щоб зрозуміти, який вигляд вона мала, коли була зовсім молодою, пише Science Alert.

Тепер учені вважають, що відповідь криється в деяких із найбільш ранніх великих залишків земної поверхні, знайдених у віддаленому куточку високогір'я південної Африки — регіоні, відомому геологам як Зеленокам'яний пояс Барбертона. Тривалий час вчені намагалися розшифрувати геологічні утворення, виявлені тут, але навряд чи могли домогтися успіху. Усе змінилося в новому дослідженні.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Тепер учені вважають, що ключ до розгадки "цього коду" лежить у геологічно молодих породах, що залягають на дні Тихого океану біля берегів Нової Зеландії. Автори дослідження вважають, що це проливає світло на те, який вигляд наша планета мала за часів своєї юності.

На цій деталі нової карти Зеленокам'яного поясу Барбертона Корнеля де Ронда показано перемішане каміння із залишками підводних зсувів, що складаються з величезних зсувних блоків Фото: Cornel de Ronde

За словами команди з Університету Вікторії у Веллінгтоні, їхня робота почалася зі створення нової докладної геологічної карти частини Зеленокам'яного поясу Барбертона. У результаті їм вдалося виявити фрагмент стародавнього глибоководного морського дна, що утворилося близько 3,3 мільярда років тому.

Однак у цьому фрагменті морського дна було щось дивне — вчені зосередилися на тому, щоб пролити світло на ситуацію. Тепер автори роботи заявляють, що наша рання Земля насправді зовсім не була надзвичайно гарячим і вільним від землетрусів місцем зі слабкою поверхнею, нездатною утворити тверді плити. Натомість молоду Землю постійно стрясали сильні землетруси, спричинені тим, що одна тектонічна плита ковзала під іншу в зоні субдукції в рамках тектоніки плит — точно так само, як сьогоднішня Нова Зеландія.

У своїй роботі вчені досліджували красиві кристали бариту, що кристалізувалися у вигляді евапорітів, або залишки бурливий грязьової калюжі, що трапляються поверх каміння, яке скупчилося на глибокому морському дні. А також брили вулканічної породи, кремнію, пісковику і конгломерату, що лежать догори дном і перемішані. У результаті вчені зрозуміли, що всі ці фрагменти були викликані сильними землетрусами вздовж найбільшого розлому Нової Зеландії.

На цьому ескізному профілі новозеландської зони субдукції показано, як корінна порода в мілководному шельфі зісковзує в глибшу воду, де величезні брили накопичуються одна на одній Фото: Simon Lamb

Фактично корінна порода тут являє собою суміш осадових порід, спочатку закладених на морському дні біля узбережжя Нової Зеландії близько 20 мільйонів років тому. Цей регіон розташований на краях глибокого океанічного жолоба, де Тихоокеанська тектонічна плита сповзає вниз у зоні субдукції, викликаючи часті сильні землетруси. Тепер учені наполягають, що саме камені з цієї місцевості є ключем до розгадки "геологічних даних Зеленокам'яного поясу Барбертона".

Простими словами, те, що раніше вважалося загадковим і "нечитабельним", виявилося залишками гігантського зсуву ґрунту, що містить відкладення, утворені як на суходолі, так і на мілководді, змішані з відкладеннями, що скупчилися на глибокому морському дні.

Тепер учені вважають, що глибоко в південно-західній частині Тихого океану заховані відгомони нашої планети незабаром після її створення. Ці фрагменти дають підказки про походження світу і його становлення таким, яким ми його знаємо сьогодні.

Раніше Фокус писав про те, що раннє життя на Землі радикально відрізнялося від нинішнього: що кажуть учені.