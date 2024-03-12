Обережно, окріп. Розкрито загадку зірки Бетельгейзе: чому вона обертається швидше, ніж повинна

Автори нового дослідження припускають, що кипляча поверхня червоного надгіганта може створювати ілюзію.

Нещодавні спостереження за зіркою Бетельгейзе, розташованою в сузір'ї Оріона, створили нову загадку червоного надгіганта. Вчені припустили, що величезна зірка обертається набагато швидше, ніж повинна зірка такого розміру. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Astrophysical Journal Letters, знайшли цьому пояснення. Вчені вважають, що насправді це ілюзія, яку створює кипляча поверхня Бетельгейзе, пише Space.

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Зірка Бетельгейзе є однією з найяскравіших зірок у Північній півкулі Землі. Цей сумнозвісний червоний надгігант став відомий нещодавно, коли падіння його яскравості змусило вчених припустити, що зірка може дуже скоро вибухнути надновою.

Бетельгейзе, яка розташована на відстані від 500 до 600 світлових років від нас, більш ніж у 1000 разів більша за Сонце, адже її діаметр більший, ніж 1 млрд км. Таким чином ця зірка є однією з найбільших у відомій нам частині Всесвіту. Якби в Сонячній системі замість Сонця була Бетельгейзе, то вона займала б місце аж до орбіти Юпітера.

Бетельгейзе, яка розташована на відстані від 500 до 600 світлових років від нас, більш ніж у 1000 разів більша за Сонце, адже її діаметр більший, ніж 1 млрд км. Таким чином ця зірка є однією з найбільших у відомій нам частині Всесвіту. Якби в Сонячній системі замість Сонця була Бетельгейзе, то вона займала б місце аж до орбіти Юпітера Фото: NASA

Зараз астрономи вважають, що такі масивні зірки повинні мати відносно невелику швидкість обертання. Але недавні спостереження за допомогою радіотелескопа ALMA показали, що Бетельгейзе обертається зі швидкістю приблизно 5 км/с, а це приблизно у 8 разів швидше, ніж швидкість реактивного винищувача.

Дослідження показало, що, хоча половина Бетельгейзе, схоже, наближається до Землі, інша, схоже, віддаляється. Саме цю так звану диполярну карту радіальної швидкості на зовнішньому шарі Бетельгейзе вчені інтерпретували як швидке обертання, якого не повинно бути.

Фотографія зірки Бетельгейзе Фото: NASA

Ця інтерпретація заснована на тому, що Бетельгейзе вважається ідеально круглою сферою, а це не так, вважають автори нового дослідження. Поверхня червоного надгіганта дуже турбулентна і вкрита киплячими бульбашками. Розміри деяких із цих бульбашок дорівнюють усій орбіті Землі навколо Сонця. Ці бульбашки, які з'являються внаслідок механізму передачі тепла під назвою конвекція, можуть підніматися й опускатися зі швидкістю до 30 км/с.

Тому автори нового дослідження вважають, що киплячу поверхню Бетельгейзе навіть найсучасніші телескопи можуть прийняти за занадто швидке обертання зірки. Вчені вважають, що створюється ілюзія дуже швидкого обертання, якого не повинно бути у зірки такого величезного розміру.

Зірка Бетельгейзе є однією з найяскравіших зірок у Північній півкулі Землі Фото: Wikipedia

Вчені використовували заново оброблені зображення Бетельгейзе і порівняли їх з результатами моделювання поведінки зірок червоних надгігантів. Було виявлено, що скупчення киплячих бульбашок, які піднімаються на одній стороні Бетельгейзе, робить це, коли інше скупчення киплячих бульбашок падає на іншій стороні і це створює диполярну карту радіальної швидкості. Вчені вважають, що реальну конвекцію не видно в спостереженнях радіотелескопа ALMA, що дозволило припустити наявність дуже швидкого обертання зірки.

Хоча автори нового дослідження припускають ймовірність того, то їхні висновки також помилкові. Якщо все-таки Бетельгейзе обертається швидше, ніж повинна, то це також можна пояснити. Учені вважають, що в такому разі за надто швидким обертанням стоїть поглинання Бетельгейзе невеличкої зірки-компаньйона, яка оберталася навколо надгіганта.

Автори дослідження мають намір продовжити спостереження за Бетельгейзе, щоб підтвердити свою теорію.

Як уже писав Фокус, вчені зробили несподіване відкриття. Вони вважають, що у вибуху атомної бомби в Хіросімі і народження Сонячної системи є зв'язок. Вчені вважають, що радіоактивні опади, створені в результаті вибуху, з'явилися в результаті таких же процесів, які відповідали за формування Сонця і планет.