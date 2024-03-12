Несподівано: у вибуху атомної бомби в Хіросімі та народження Сонячної системи є зв'язок

Вчені вважають, що радіоактивні опади, створені внаслідок вибуху, з'явилися внаслідок таких самих процесів, які відповідали за формування Сонця і планет.

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Ученим дуже складно вивчати умови, які були в хмарі з газу понад 4,5 млрд років тому, з якої з'явилися Сонце і планети Сонячної системи. Основну частину інформації про це вчені отримують, вивчаючи найдавніші метеорити. Але автори нового дослідження, опублікованого в журналі Earth and Planetary Science Letters, виявили, що крихітні скляні сфери, створені під час вибуху атомної бомби над японським містом Хіросіма в 1945 році, відрізняються від більшості матеріалів, створених на Землі. Середовище, в якому утворилися ці сфери, має деяку схожість із середовищем газової туманності, з якої виникло Сонце і планети Сонячної системи, пише Live Science.

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6 серпня 1945 року американський бомбардувальник B-29 Superfortress скинув атомну бомбу над Хіросімою. Унаслідок вибуху бомби на висоті приблизно 500 метрів над містом утворилася вогняна куля діаметром 260 м, температура якої становила понад 6 тисяч градусів Цельсія. Атомний вибух зруйнував майже всю Хіросіму і загинули десятки тисяч місцевих жителів.

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Під час вибуху скло, бетон, метал, тобто все, з чого складалися будівлі в місті, випарувалися і змішалися з повітрям і водою всередині перегрітої плазми, яка була створена вибухом атомної бомби.

Коли вогняна куля швидко охолола, то з цих матеріалів утворилися краплі, які випали на поверхню у вигляді радіоактивних опадів. У результаті на поверхні було виявлено крихітні скляні сфери, які отримали назву Хіросімаїти.

Хіросіма після атомного бомбардування. Під час вибуху скло, бетон, метал, тобто все, з чого складалися будівлі в місті, випарувалися і змішалися з повітрям і водою всередині перегрітої плазми, яка була створена вибухом атомної бомби Фото: Live Science

Автори дослідження ретельно вивчили 20 зразків цього матеріалу, щоб краще зрозуміти, як утворилися скляні сфери і який вони мають ізотопний склад. Дослідження показало, що ізотопні співвідношення кремнію і кисню в скляних фрагментах сильно відрізнялися від аналогічних в інших матеріалах, які зазвичай зустрічаються на Землі. Схожі склоподібні фрагменти з подібним співвідношенням ізотопів учені знайшли тільки в таких метеоритах, як хондрити. Вважається, що ці фрагменти метеоритів утворилися в хмарі гарячого газу, з якого з'явилося Сонце і планети понад 4,5 млрд років тому.

Хімічні елементи та ізотопи в хондритах є такими самими, які існували на зорі зародження Сонячної системи, а отже, можуть дати інформацію про хімічні реакції, що відбуваються в хмарі з газу. Вважається, що унікальні хімічні реакції в сонячній туманності відповідальні за унікальний набір ізотопів у хондритах.

Автори нового дослідження вважають, що одні й ті самі хімічні реакції відбувалися під час вибуху атомної бомби над Хіросімою і під час формування Сонячної системи Фото: Flickr

Автори нового дослідження вважають, що одні й ті самі хімічні реакції відбувалися під час вибуху атомної бомби над Хіросімою і під час формування Сонячної системи. За словами вчених, атомний вибух не створив ті самі умови, які були на початку існування Сонячної системи. Хоча і там і там були присутні висока температура та майже одні й ті самі хімічні елементи. Атомна бомба вибухнула на Землі, а не в космосі і вибух стався за набагато вищого тиску.

За словами вчених, атомний вибух не створив ті самі умови, які були на початку існування Сонячної системи. Хоча і там і там були присутні висока температура та майже одні й ті самі хімічні елементи Фото: LiveScience

Але обидві події, тобто вибух атомної бомби і створення Сонячної системи, могли мати достатньо спільного, щоб уможливити одні й ті самі хімічні реакції, вважають учені.

Автори дослідження проводять експерименти в лабораторії, щоб спробувати відтворити ці умови і додатково перевірити свою теорію. Вчені вважають, що дослідження радіоактивних опадів є хорошим способом вивчення умов у ранній Солоній системі, до яких неможливо отримати прямий доступ.

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