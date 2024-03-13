Життя на дні океану пішло б нам на користь: 100 днів під водою омолодили вченого на 20 років (фото)

Експеримент було проведено майже рік тому, але Джозеф Дітурі досі відчуває деяку користь для здоров'я від часу, проведеного під водою.

Експеримент дайвера МВФ у відставці Джозефа Дітурі стартував 1 березня 2023 року: чоловік провів 100 днів на глибині близько 9 метрів під водою в Атлантичному океані. Весь цей час він перебував у середовищі високого тиску, яке, на його думку, змогло повернути назад його вік на клітинному рівні, пише Daily Mail.

Коли експеримент було завершено в червні минулого року, Дітурі заявив, що аналізи крові засвідчили зниження всіх маркерів запалення в організмі на 50%, водночас стовбурових клітин було в 17 разів більше, ніж до початку експерименту, а теломери, які, як припускають, пов'язані з подовженням життя, подовжилися.

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Під час експерименту вік дайвера становив 56 років, при цьому його зовнішній біологічний вік становив 44 роки, а коли він піднявся з дна океану, його біологічний вік становив неймовірні 34 роки. Тоді дослідник заявив, що він дійсно помолодшав, перебуваючи під водою.

На кінцях наших хромосом знаходяться теломери, схожі на пластикові наконечники на кінцях шнурків. Щоразу, коли людські клітини діляться, теломери стають коротшими. Щойно вони зникають, хромосома розпадається і клітина вмирає. Деякі дослідники вважають, що тривале збереження теломерів зрештою може допомогти клітинам жити довше, що загалом сповільнить процес старіння. Однак ця теорія не була доведена експериментально на людях, утім, деякі команди генних інженерів працюють над подовженням теломерів, у надії сповільнити процес старіння.

У своїй підводній капсулі Дітурі зробив безліч вимірювань свого фізичного здоров'я, включно із записами енцефалографії Фото: Instagram

Після експерименту Дітурі стверджував, що його теломери все ще коротші, ніж були на початку життя, проте довші, ніж на початку експерименту. Крім того, дослідник повідомив про поліпшення когнітивних здібностей під час свого перебування під водою.

Передбачається, що зміна біологічного віку пов'язана з життям під водою в умовах високого тиску або "гіпербаричного" середовища. Зазначимо, що в сучасних гіпербаричних камерах міститься чистий кисень, однак під час підводної герметизації суміш ближча до суміші звичайного повітря.

Користь гіпербаричних камер відома вже давно: вперше її було задокументовано 1662 року, коли було побудовано першу таку конструкцію. Однак у багатьох випадках прихильники лікувального ефекту гіпербаричної терапії більше покладалися на неофіційні дані, ніж на високоякісні клінічні випробування. Наукова спільнота визнає, що гіпербарична терапія від самого початку була пов'язана з поліпшенням загоєння ран і зниженням маркерів запалення, проте вчені наполягають, що будуть потрібні додаткові дослідження для вивчення цього ефекту.

У підводній капсулі Дітурі було все необхідне Фото: Instagram

Після експерименту Дітурі також заявив, що кількість його стовбурових клітин збільшилася в 17 разів унаслідок перебування під водою. Стовбурові клітини можуть розвиватися в будь-який інший вид клітин організму, тому їх пов'язують із регенеративною медициною.

Зазначимо, що всі вищеописані ефекти спостерігалися у Дітурі через 100 днів впливу гіпербаричного середовища. З моменту завершення експерименту минуло близько 9 місяців і дослідник зазначає, що він все ще відчуває деякі позитивні ефекти для здоров'я.

Втім, варто зазначити, що Дітурі також дотримується особливої дієти — більшу частину дня він проводить, харчуючись водою і кістковими бульйонами приблизно до 15:00. У результаті деякі експерти вважають, що гіпербарична терапія, ймовірно, стала не єдиним методом лікування, який міг повернути процес старіння назад.

Сам Дітурі заявляє, що ставиться до гіпербаричної терапії все ще з певним побоюванням — дослідження ще не завершені, а тому роботу варто продовжувати, щоб вивчити всі можливі застосування терапії. До слова, у зануренні на дно океану на 100 днів також були та свої мінуси, наприклад, зріст дайвера трохи зменшився через перебування під сильним тиском, крім того, Дітурі зламав зуб під час експерименту і зіткнувся з низкою інших проблем.

Раніше Фокус писав про те, що вчений, який пробув понад 90 днів на дні океану, омолодився на 10 років.