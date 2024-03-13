Унікальні кадри. Комета Диявола пролетіла повз галактику Андромеди на шляху до Землі (відео)

Уже знаменита зелена комета, відома своїми "рогами", була зафіксована в той момент, коли пролітала повз сусіда Чумацького Шляху.

Комета 12P/Понса-Брукса, також відома як комета Диявола через незвичайну форму своєї коми, коли вона розділяється і з'являються "роги", промайнула по небу повз галактику Андромеди 12 березня. Цю подію зафіксували астрономи на відео завдяки італійському проєкту Virtual Telescope, пише Space.

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Явище, коли два об'єкти перебувають візуально близько в небі, хоча їх можуть розділяти трильйони кілометрів, відоме, як астрономічне з'єднання. Саме таке явище закарбував проєкт Virtual Telescope, і в цьому випадку героями унікального видовища були кріовулканічна комета 12P/Понса-Брукса і спіральна галактика Андромеди.

Остання є сусідом нашого Чумацького Шляху і перебуває на відстані 2,5 млн світлових років, але обидві галактики перебувають на стадії зближення і приблизно через 4,5 млрд років вони почнуть процес злиття в одну галактику.

Комета 12P/Понса-Брукса, яка наразі летить до Землі і відома як комета Диявола, тому що має "роги", являє собою крижаний об'єкт шириною 17 км. Комета робить повний оберт навколо Сонця по витягнутій еліптичній орбіті кожен 71 рік.

Комета 12P/Понса-Брукса (внизу праворуч) і галактика Андромеди (вгорі). Фотографію було зроблено 5 березня проєктом Virtual Telescope Фото: мини-луна

Кріовулканічною ця комета називається тому, що вона є крижаним об'єктом, на якому часто відбуваються виверження. Вони виникають через те, що сонячне випромінювання розколює крижану оболонку комети або ядро, тож у космос відлітає суміш льоду та газу, тобто кріомагма. Такий вибух збільшує розмір коми комети, тобто хмара газу, що оточує її ядро, і сама комета стає набагато яскравішою. Комета 12P/Понса-Брукса при цьому має зелений відтінок.

У липні минулого року астрономи вперше за 70 років спостерігали виверження на кометі 12P/Понса-Брукса, які відтоді відбувалися досить часто. Перші виверження торік призвели до того, що в ядрі комети було створено виїмку, через що викид газу і пилу огинав її, і складалося враження, що кома комети являє собою пару рогів Диявола.

Наразі відомо, що ці "роги" вже зникли внаслідок недавніх вивержень. Зелений колір комети зумовлений високим вмістом діуглецю в її комі і хвості, що трапляється досить рідко.

Комета 12P/Понса-Брукса. Знімок був зроблений 2 березня проектом Virtual Telescope Фото: мини-луна

Астрономи вважають, що комета 12P/Понса-Брукса наблизиться до Землі на максимальну відстань 2 червня цього року після того, як облетить Сонце наприкінці квітня. Після цього комета знову вирушить у зовнішню частину Сонячної системи, щоб потім повернутися через 71 рік.

Вважається, що під час повного сонячного затемнення 8 квітня, як уже писав Фокус, цю комету можна буде побачити неозброєним оком.

Також Фокус писав про те, що в небі з'явиться нова "зірка" і космічний вибух цього року буде видно неозброєним оком. Коли мертва зірка поглинає багато речовини свого сусіда, то відбувається яскрава вибухова подія.