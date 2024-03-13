Водне послання для інопланетян: що відправить NASA до океанського супутника Юпітера (фото)

На космічному апараті Europa Clipper буде розміщена спеціальна танталова пластина, символи на якій мають водну тематику.

Космічний апарат Europa Clipper, призначений для вивчення океанського супутника Юпітера Європи, вирушить у свою подорож восени цього року. На борту зонда буде знаходитися спеціальна танталова пластина, на якій вигравірувано інформацію про Землю і зокрема те, як люди вимовляють слово вода, пише Space.

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Танталова пластина має розмір 18 на 28 см і вона закриє собою отвір у масивному металевому сховищі космічного апарата Europa Clipper, в якому знаходяться наукові прилади. Це захистить їх від згубної радіації Юпітера. Зонд Europa Clipper дістанеться до Юпітера 2030 року і здійснить 49 близьких обльотів Європи, щоб визначити, чи існують умови, які могли б підтримувати життя в океані під крижаною корою супутника.

За допомогою нового послання для потенційної позаземної цивілізації NASA продовжує практику, започатковану ще наприкінці 70-х років, коли на апаратах "Вояджер" також було надіслано пластини з інформацією про Землю та її жителів.

Танталова пластина має розмір 18 на 28 см і вона закриє собою отвір у масивному металевому сховищі космічного апарата Europa Clipper, в якому розміщені наукові прилади. Фото: NASA

Але цього разу головна тема послання — це вода. За словами представників NASA, у такий спосіб вони хочуть відправити послання з одного водного світу іншому. Тобто це повідомлення має радше символічний характер, адже зонд Europa Clipper не вирушить у міжзоряний простір, а залишиться в межах Сонячної системи, але, можливо, його все ж зустрінуть потенційні інопланетяни.

На одному боці пластини зображені малюнки, що підкреслюють зв'язок Землі з Європою. Лінгвісти також зібрали записи слова вода, вимовленого 103 мовами. Потім аудіофайли були перетворені у форми сигналів або візуальне представлення звукових хвиль і вигравірувані на пластині. Символ у центрі являє собою знак води американською мовою жестів.

Але цього разу головна тема послання — це вода. За словами представників NASA, у такий спосіб вони хочуть відправити послання з одного водного світу іншому. Тобто це повідомлення має радше символічний характер, адже зонд Europa Clipper не вирушить у міжзоряний простір, а залишиться в межах Сонячної системи, але, можливо, його все ж зустрінуть потенційні інопланетяни... Фото: NASA

На пластині вигравірувано портрет планетолога Рона Грілі, чиї дослідження заклали основу для місії Europa Clipper. Також вигравірувані зображення, що відсилають до радіочастот, які вважаються придатними для міжзоряного зв'язку, і до рівняння Дрейка, яке оцінює можливість виявлення розвинених позаземних цивілізацій за межами Землі.

Також на пластині розміщено мікрочип із записом імен понад 2,6 млн осіб, які захотіли, щоб їхні імена полетіли до Юпітера. Ще на платині вигравірувано Вірш американської поетеси Ади Лаймон, який присвячений Європі.

Наразі завершується збірка зонда Europa Clipper у Лабораторії реактивного руху NASA, і він має вирушити до супутника Юпітера в жовтні цього року.

Вчені не очікують виявити позаземну цивілізацію в підземному океані на Європі, але там все ж може бути життя. Європа менша за Місяць за розміром, але на ній удвічі більше води, ніж в океанах Землі.

Як уже писав Фокус, комета Диявола пролетіла повз галактику Андромеди на шляху до Землі, і це зафіксували астрономи. Уже знаменита зелена комета, відома своїми "рогами", була зафіксована в той момент, коли пролітала повз сусіда Чумацького Шляху.