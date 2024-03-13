40 років припадали пилом на горищі: знайдено черепашки з останнього рейсу капітана Кука

Важлива колекція надзвичайно рідкісних екземплярів десятиліттями вважалася загубленою назавжди, а потім її знайшли під час розчищення будинку.

Колекцію морських мушель міжнародного значення, зокрема й зразки з останньої подорожі капітана Кука, несподівано було знову відкрито за 40 років після того, як вважали, що її знищили під час переїзду університету, в якому вона зберігалася, пише The Guardian.

Дослідники зазначають, що до колекції увійшли понад 200 неймовірно рідкісних екземплярів — усі вони тепер повернуті організації English Heritage, яка готується виставити їх у Нортумберленді. Відомо, що ця неймовірно цінна колекція черепашок була зібрана маловідомою у світі жінкою — Бріджит Аткінсон.

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За словами куратора колекцій English Heritage на північному сході Френсіс Макінтош, Аткінсон не була герцогинею і представницею вищого суспільства Лондона, вона також не потрапила в підручники з історії, але була феноменальною жінкою. Бріджит Аткінсон виросла в заможній родині, але рідко покидала свою ферму в Камбрії. Її пристрастю протягом усього життя були черепашки, а тому вона використовувала всі свої широкі зв'язки, щоб зібрати колекцію з 1200 екземплярів з усього світу.

Бріджит Аткінсон також цікавилася наукою і географією, а тому колекція рідкісних мушель передавалася з покоління в покоління і зрештою опинилася в руках онука Бріджит, Джона Клейтона, чиї колекції складають основу музею на території Англійської спадщини.

У 1930-х роках колекція Аткінсон потрапила в те місце, де сьогодні розташований Університет Ньюкасла, проте у 80-ті роки під час офісного переїзду колекція була втрачена — вважалося, що її викинули, а тому вчені й не сподівалися відшукати раковини. Але все обернулося інакше.

Майже через 40 років колекція черепашок несподівано була знайдена під час розчищення будинку. Виявилося, що під час переїзду, лектор і морський зоолог Джон Б'юкенен, який проходив повз, помітив викинуту колекцію і відніс її додому. Члени сім'ї Б'юкена виявили колекцію і передали її English Heritage.

Дослідники змогли ідентифікувати та каталогізувати колекцію, куди увійшли рідкісні зразки, відправлені Аткінсон Джорджем Діксоном, зброярем під час третьої навколосвітньої подорожі Кука, під час якої він помер.

За словами Тома Вайта, головного куратора відділу безхребетних, які не є комахами, в Музеї природної історії, який допомагає проєкту, в колекції Аткінсон міститься безліч рідкісних видів з усього світу. Ці екземпляри мали б величезний попит у Британії 18 століття, за часів золотого століття колекціонування раковин, коли окремі екземпляри можна було продати за величезні гроші.

Раніше Фокус писав про те, що біля узбережжя Род-Айленду знайдено знаменитий корабель капітана Кука.