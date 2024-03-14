Тестування ДНК показало гени маламута і шарпея у зразку людини: як це сталося

Експерти ідентифікували людський зразок як собаку, а зразки тварин двічі приписували людям — у результаті компанія опинилася в центрі скандалу.

Компанія DNA My Dog займається генетичним тестуванням домашніх улюбленців, однак тепер їхню компетентність поставили під сумнів. Річ у тім, що експерти компанії отримали людський зразок ДНК, але ідентифікували його як маламута, шарпея та лабрадора. Водночас зразки тварин двічі були ідентифіковані як людські, пише The Guardian.

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У результаті у дослідницьких груп з'явилися сумніви щодо точності тестів на породи собак. Під час експерименту дослідницька група отримала результати тестування собак від компанії DNA My Dog — у цьому експерименті використовували зразок мазка зі щоки людини. Результати аналізу здалися вельми цікавими:

40% аляскинський маламут;

35% шарпей;

25% лабрадор.

Під час цього експерименту зразок також було направлено в інші компанії, що займаються генетичним тестуванням домашніх тварин, у Мельбурні (Австралія) і Флориді (США). Результати цих тестів показали, що зразок "не зміг надати дані, необхідні для проведення аналізу ідентифікації породи". Зразок також було направлено в компанію у Вашингтоні (США) — результати цього тесту показали, що зразок "не містив достатньої кількості ДНК для отримання правдивого результату".

Пізніше компанія DNA My Dog отримала інший зразок щоки Мішель Лейнінгер, власниці домашньої тварини з Нью-Гемпширу, результати виявилися не менш дивовижними: 40% бордер-коллі, 32% кане-корсо і 28% бульдог. Водночас співробітники компанії заявили, що досліджували два зразки Лейнінгера, але собача ДНК була виявлена лише в одному з них.

Статистика свідчить про те, що світовий ринок тестів ДНК для собак у 2022 році оцінювався у 235 мільйонів доларів. Однак за прогнозами експертів уже до 2030 року він зросте до 723 мільйонів доларів. Але тепер помилкові результати тестів ставлять під сумнів точність тестів ДНК.

За словами ветеринарки Гарвардської медичної школи та фахівчині з біоетики Лізи Мозес, помилкові результати тестів є "тривожним сигналом". Вчена також зацікавилася тим, чи проводили якийсь базовий тест для визначення того, що перед експертами в принципі знаходиться ДНК собаки, а не когось іншого.

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