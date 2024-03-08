Генеалогічне древо ДНК Індії: вчені з'ясували, де знаходиться "батьківщина" індійців

Учені провели неймовірно масштабне дослідження ДНК, щоб заповнити прогалину в розумінні походження людини.

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Індія — найбільш густонаселена країна у світі, проте довгий час вона залишалася за межами генетичних досліджень. Унаслідок цього виникла величезна прогалина в нашому розумінні походження людини та розумінні генетичної різноманітності нашого виду загалом, пише Science Alert.

У новому дослідженні команда з Каліфорнійського університету в Берклі під керівництвом популяційного генетика Еліз Кердонкафф вирішили виправити ситуацію. Під час своєї роботи вчені занурилися на 50 000 років у минуле шляхом аналізу тисяч геномів і спробували заповнити цю прогалину — в результаті їм вдалося виявити кілька цікавих моментів.

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Загалом Кедонкафф із колегами секвенували ДНК 2762 осіб з Індії. Зразки були взяті у людей з більшості географічних районів, як у сільській, так і в міській місцевості, носіїв усіх основних мов, племінних і кастових груп. У результаті вченим вдалося отримати докладне уявлення про історію населення Індії.

Попереднє подібне дослідження показало, що індійці походять від трьох основних груп предків:

нащадків стародавніх іранських землеробів, які прибули на Індійський субконтинент десь між 4700 і 3000 роками до нашої ери;

пастухів з євразійського степового регіону, які переселилися до Індії після 3000 р. до н. е.;

корінних південноазійських мисливців-збирачів, які жили там набагато довше.

У новому дослідженні вчені виявили, що походження цих трьох груп сильно різниться серед сучасного населення Індії, але при цьому деякі закономірності все ж простежувалися. Наприклад, частка людей, пов'язаних із корінними мисливцями-збирачами, була найвищою на півдні та найнижчою на півночі, а також у деяких мовних і кастових групах.

Далі вчені змоделювали, як давня ДНК груп, пов'язаних з Іраном, могла започаткувати геномні послідовності сучасного населення. Результати показують, що найімовірнішим сценарієм був приплив фермерів із Саразма — стародавнього сільськогосподарського центру на території сучасного Таджикистану.

Результати команди також показують, що сучасні індійці на 1-2% походять від архаїчних гомінідів, неандертальців і денисівців, аналогічно американцям і європейцям. Однак було й щось дивовижне: аналіз геномів показав набагато ширшу різноманітність генів неандертальців і денисівців порівняно з іншими популяціями.

Кердонкафф зазначає, дивовижним видається, що 90,7% послідовностей неандертальців у всьому світі зустрічається саме в Індії, а також близько 51% послідовностей денисівців є унікальними для цього регіону.

Що стосується того, звідки походять індіанці, автори дослідження виявили, що більша частина генетичних варіацій населення сучасної Індії пов'язана з єдиною великою міграцією з Африки, яка відбулася близько 50 000 років тому. При цьому більш ранні міграції з Африки, ймовірно, не принесли велику кількість генетичного матеріалу в сучасне населення.

Раніше Фокус писав про те, що унікальність ДНК сучасної людини становить лише 1,5%.