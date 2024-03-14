Коралові рифи, що вмирають, зможуть врятувати, заманивши личинок обманом: що їм пообіцяють учені

Дослідники виявили, що личинки коралів з більшою охотою селяться на деградованих рифах, якщо ввімкнути їм звуки "метушні" рифів, що процвітають.

Земля перебуває під постійним тиском кліматичної кризи: температура світового океану зростає, що негативно впливає на процвітання коралових рифів, які просто не встигають пристосуватися до нових реалій. Тепер учені вважають, що знайшли спосіб відновити коралові рифи, що деградували, — досить заманити на них личинки коралів. І вчені знайшли спосіб це зробити, пише The Guardian.

Під час роботи на Віргінських островах США в Карибському морі команда з Океанографічного інституту Вудс-Хол у Массачусетсі виявила, що личинки коралів у 7 разів охочіше осідали на деградованому рифі, де науковці відтворювали звуки клацань, стогонів, рохкання і подряпин, які становлять "симфонію квітучого коралового рифу".

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За словами співавтора дослідження Надеж Аокі, вони з колегами сподіваються увести в експлуатацію цю стратегію разом з іншими зусиллями з відновлення коралових рифів. Передбачається, що програвання звуків успішної екосистеми може привабити на риф, що вмирає, личинки коралів і рибу.

Попередні дослідження вже показали, що за останні 70 років світовий океан уже втратив половину своїх коралових рифів. Причиною став руйнівний вплив глобального потепління, надмірний вилов риби, забруднення, втрата середовища проживання і спалахи хвороб. Наразі вчені в усьому світі працюють спільно, щоб розробити кращу стратегію з порятунку коралових рифів, що залишилися.

Водночас Аокі з колегами пішли іншим шляхом. Їхня попередня робота показала, що личинки коралів пливуть у бік звуків рифів. Під час експерименту вчені встановили підводні колонки на трьох рифах біля острова Сент-Джон, а потім порахували, яка кількість личинок прибула на ці рифи. Зазначимо, що лише на одному з рифів відтворювали звуки екосистеми, що процвітає, тоді як два інших — відтворювали власні звуки систем, що деградують. Результати виявили, що личинки з більшою ймовірністю рухалися та осідали на рифі зі звуками успішної екосистеми.

Команда зазначає, що результати їхнього дослідження є вельми перспективним, проте вчені також визнають, що будуть потрібні додаткові дослідження. Як мінімум, необхідно зрозуміти, чи реагують також на звуки успішних рифів інші види коралів.

Водночас професор Стів Сімпсов, морський біолог із Бристольського університету, зазначає, що останні 20 років він також використовує аудіозаписи для залучення личинок риб на рифи. Вчений припускає, що нова стратегія справді може виявитися вельми успішною для відновлення деградованих коралових рифів.

Раніше Фокус писав про найбільший і найглибоководніший кораловий риф у світі: жоден промінь сонця не досягає його.