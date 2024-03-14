Кіт Джокера. У японському містечку розшукують "небезпечного" кота, який впав у чан із хімікатами

Місцевих жителів закликають не підходити близько до тварини, оскільки це може бути небезпечно для здоров'я.

В Японії кіт пробрався на завод з виробництва металевих покриттів. Бідолаха примудрився звалитися в чан з їдкою рідиною, що викликає рак, але зміг з нього вибратися і втекти, залишивши на підлозі сліди від лап, пише Futurism.

Після того, що сталося, міська влада Фукуями звернулася з попередженням. Місцевим жителям радять не чіпати кішок, які "мають ненормальний вигляд", оскільки тварина може бути покрита небезпечними хімікатами.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Котячі сліди поруч із чаном були виявлені вранці в понеділок, коли співробітники заводу Nomura Plating у Фукуямі побачили на підлозі жовто-коричневі відбитки лап. У чані, куди звалився кіт, міститься шестивалентний хром — промисловий хімікат, який може пошкодити шкіру, дихальну систему і внутрішні органи.

Кадри з камери спостереження підтвердили, що вночі завод покинув кіт, а після місцеві чиновники вирішили попередити населення. Також жителям Фукуями рекомендували звертатися в міську адміністрацію або поліцію, якщо вони побачать бідолаху.

Після того, як стався прикрий інцидент, керівництво підприємства розпорядилося накрити чан кришкою. Представники компанії також заявили, що вживатимуть усіх заходів, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

"Інцидент змусив нас замислитися над додатковими заходами щодо запобігання проникнення на завод дрібних тварин, таких як кішки", — повідомив представник компанії.

Вищезгадана небезпечна хімічна речовина — шестивалентний хром, використовується на підприємстві для зміцнення легованої сталі та запобігання корозії. Речовина дуже токсична і під час роботи з нею співробітники надягають засоби захисту.

З огляду на те, наскільки небезпечна речовина, виникає резонне запитання, чи живий ще кіт? Поки що ніхто не бачив тварину після нічного інциденту, але дехто все ж сподівається на горезвісні 9 котячих життів.

Нагадаємо, хімікат із хімчистки може бути основною причиною хвороби Паркінсона. Речовина трихлоретилен, яку колись широко використовували в найрізноманітніших галузях — від виробництва кави без кофеїну до рідин для корекції друкарських машинок, у новому дослідженні була названа потенційною причиною багатьох випадків хвороби Паркінсона.