На порозі нової фізики. Невловимі частинки-привиди пронизали Землю: вченим вдалося їх зловити

Заховані глибоко під льодом детектори виявили невловимі тау-нейтрино, що з'явилися внаслідок потужних астрофізичних подій у космосі.

За допомогою нейтринної обсерваторії IceCube, розташованої глибоко під льодом в Антарктиді, астрономи впіймали 7 невловимих та екзотичних кандидатів на звання частинок-привидів, як називають нейтрино. Науковці вважають, що ці частинки, які виникли внаслідок потужних астрофізичних явищ у космосі та пронизали Землю, є тау-нейтрино. Результати дослідження були опубліковані в журналі Physical Review Letters, пише Space.

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Елементарні частинки під назвою нейтрино не мають заряду і майже не мають маси. Вони летять через космос зі швидкістю, яка наближається до швидкості світла. Через свої властивості нейтрино практично ні з чим не взаємодіють. Навіть зараз, коли ви читаєте цей текст, через ваше тіло щосекунди пролітає приблизно 100 трлн нейтрино, які ще називають частинками-привидами.

Високоенергетичні нейтрино, джерела яких знаходяться на околиці нашої галактики, бувають трьох видів: електронні нейтрино, мюонні нейтрино і тау-нейтрино. Але всі ці частинки дуже складно зловити, але завдання нейтринної обсерваторії IceCube якраз і полягає в тому, щоб це зробити.

Високоенергетичні нейтрино, джерела яких знаходяться на околиці нашої галактики, бувають трьох видів: електронні нейтрино, мюонні нейтрино і тау-нейтрино. Але всі ці частинки дуже складно зловити, але завдання нейтринної обсерваторії IceCube якраз і полягає в тому, щоб це зробити Фото: space.com

Поки що астрономи називають спіймані 7 частинок кандидатами на звання тау-нейтрино, хоча існує висока ймовірність того, що вони такими і є.

Щоб виявити нейтрино, які проходять крізь Землю, використовується понад п'ять тисяч спеціальних детекторів, розміщених на глибині понад 1,5 км під льодом в Антарктиді. Коли нейтрино вступають у взаємодію з молекулами в льоду, то створюються заряджені частинки, які випромінюють синє світло. Детектори якраз і фіксують це світло.

Автори дослідження кажуть, що ймовірність того, що вони неправильно інтерпретували отримані дані дуже низька, але все ж існує. Вчені продовжать свої спостереження і, звичайно ж, продовжать спроби зловити невловимі тау-нейтрино.

За словами вчених, це захоплююче відкриття відкриває інтригуючу можливість використання тау-нейтрино для відкриття нової фізики.

Фокус уже писав про те, що як припускає нова теорія, Всесвіт розсовує екзотична форма матерії під назвою нечастинки. Вчені вважають, що з цієї матерії складається таємнича темна енергія, яка, як прийнято вважати, є рушійною силою розширення космосу.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили біля двох дуже молодих зірок хімічні речовини, які допомагають стати планетам населеними світами.

Нагадуємо, що відбувся третій випробувальний політ ракети Starship компанії Ілона Маска. Усе пройшло краще, ніж під час минулих випробувань, але зрештою обидві частини мегаракети було втрачено, як уже писав Фокус.