В океані теж живуть "кішки" і їм подобається гратися з лазерними указками: хто вони такі (відео)

Дослідники виявили, що у світовому океані мешкає один дивовижний вид, який, побачивши лазерну указку, поводиться так само як і коти.

Світовий океан покриває більшу частину поверхні океану і є домом для безлічі дивовижних видів. Наприклад, у новому дослідженні вчені виявили, що під водою живуть "океанські кішки" і їм, схоже, також подобається грати з лазерними указками, пише IFLScience.

У новому дослідженні команда з Національного інституту водних і атмосферних досліджень (NIWA) використала лазери для вивчення виду (Parapercis colias), що мешкають у новозеландських затоках Мальборо. Вчені помітили, що представники цього виду були надзвичайно жвавими під час спостережень — здавалося, що синя тріска демонструє щось схоже на котячу поведінку: риби почали ганятися за лазерами.

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За словами співавтора дослідження, фахівця з морської екології Шарлотти Боді, у своїй роботі вони з колегами намагалися порахувати та виміряти синю тріску, коли помітили, що риби почали ганятися за лазерами наче кішки. Команда зазначає, що подивилася безліч відео з інших досліджень, проте не помітила нічого подібного.

Учені припускають, що така поведінка може бути першим випадком у Новій Зеландії. Водночас дослідники зазначають, що подібну поведінку також раніше було помічено серед губанів в Англії.

Автори дослідження зазначають, що така поведінка синьої тріски розчулила вчених, однак вона не сприяла створенню кращих умов для експерименту. Технічні фахівці NIWA намагалися виміряти розмір тріски, а також її чисельність, але отримати точні дані було непросто, враховуючи, що навколо повно "кошенят".

За словами іншого співавтора дослідження, фахівця з морської екології Брук Медден, їм із колегами було надзвичайно складно підрахувати кількість особин, оскільки риби то збиралися, то слідували за лазерами. Водночас були й плюси "котячої поведінки": риби підпливали до лазерів ближче, а тому команда могла точніше виміряти тріску.

Новозеландська блакитна тріска — великий вид, чия вага сягає близько 3 кілограмів, а їхня довжина становить близько 60 сантиметрів. Бувши протогінними гермафродитами, вони можуть змінювати свою стать з жіночої на чоловічу. У новому дослідженні вчені прагнули зрозуміти їхнє середовище існування та особливі характеристики.

За словами Боді, блакитна тріска надзвичайно допитлива і має великі бічні очі, здатні обертатися незалежно. Це дозволяє їм бачити майже все навколо себе. Науковці все ще не знають, чому представники цього виду так полюбляють ганятися за лазерами, проте сподіваються розкрити цю таємницю в найближчому майбутньому.

Раніше Фокус писав про те, що лазерні указки насправді роблять із психікою кота.