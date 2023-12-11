Розчарування століття. Що лазерні указки насправді роблять із психікою кота

Дослідники розповідають всю правду про одну з найпопулярніших іграшок наших улюбленців і про те, як вона впливає на їхнє здоров'я.

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Лазерні указки зробили революцію в котячих іграшках, щойно з'явилися. Цей компактний інструмент завдовжки всього кілька сантиметрів проєктує загадкову червону крапку через усю кімнату, і навряд чи хтось із наших улюбленців зможе встояти та не побігти за нею, пише Inverse.

Ця мішень легко змушує нашу кішку слідувати за собою. Згодом технології розвивалися, як і зовнішній вигляд лазерної указки — сьогодні можна зустріти навіть нашийник, який проєктує червону крапку перед вихованцем.

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Загалом улюбленці виявилися в захваті від цієї іграшки, проте є одне, але. Річ у тім, що наші кішки сприймають червону крапку лазерної указки, як матеріальну здобич, а тому просто ніколи не можуть досягти задоволення, яке приносить навіть проста гра з м'ячиком з фольги. Так чи дійсно вони корисні для наших вихованців?

За словами аспіранта ветеринарного факультету і наукового співробітника Республіканського університету в Монтевідео (Уругвай) Флоренсії Барріос-Фернандес, лазерні указки справді чудово привертають увагу наших улюбленців і мотивують їх до фізичних ігор, проте вони можуть виявитися марними. Фактично гра з лазерною указкою надзвичайно схожа на те, що ви вічно могли б нюхати улюблену їжу, але ніколи б не змогли її з'їсти.

Наші кішки є хижаками від природи — у дикій природі вони добувають собі їжу під час полювання, а тому їм подобається вистежувати та ловити здобич. За словами Барріос, дослідження вже показали, що полювання вивільняє в мозку тварин ендорфіни. Однак кульмінацією полювання є піймання здобичі, тоді як у грі з лазерною указкою цього просто неможливо здобути.

У результаті наш вихованець перебуває в постійному розчаруванні від того, що не може "наздогнати свою здобич", це може призвести до занепокоєння і небажаної поведінки. Наприклад, дослідження 20222 року виявило зв'язок між частими іграми з лазерною указкою і повторюваною поведінкою, наприклад, гонитвою за хвостом або розгляданням відображень.

Крім того, за словами Барріос, хоч це і трапляється рідко, лазери також здатні пошкодити сітківку наших улюбленців, якщо спрямовувати їх прямо в око кішки. Утім, учені зазначають, що лазерні указки насправді можуть стати гарною іграшкою, особливо якщо використовувати їх із деякими модифікаціями.

Наприклад, вчені рекомендують наводити лазерну указку на відчутну мету, у такий спосіб ваш улюбленець не буде розчарований наприкінці гри. Крім того, ветеринари радять грати з кішками у відкритих місцях, щоб уникнути зіткнення тварини з меблями. Загалом Барріос зазначає, що зовсім не обов'язково викидати лазерну указку, проте власникам тварин варто використовувати її усвідомлено.

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