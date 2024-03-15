Тропічний острів віком 45 млн років знайдено в океані: чому про нього не було відомо раніше (фото)

Дослідники вважають, що виявили біля берегів Бразилії тропічний острів, що процвітав, затоплений близько 45 млн років тому.

У 2018 році команда бразильських і британських учених досліджували морське дно навколо вулканічного плато, відомого як Піднесення Ріо-Гранде. Тоді вчені виявили щось, що здавалося неймовірно дивним — камені на морському дні виглядали так, ніби належать суші, пише Live Science.

Під час дослідження вчені використовували для занурення дистанційно керований підводний апарат на глибині близько 650 метрів під поверхнею океану. Тоді увагу вчених привернули незвичайні шари червоної глини. За словами співавтора дослідження, морського геолога з Національного океанографічного центру в Саутгемптоні Бремлі Мертона, вони з колегами виявили, що ці морські відкладення насправді мали вигляд тропічних ґрунтів.

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У нещодавньому дослідженні команда продовжила попередню роботу і зосередилася на вивченні характерного мінерального складу глини, який міг утворитися тільки внаслідок вивітрювання на відкритому повітрі в умовах тропічної спеки та вологості. Тепер учені вважають, що ця ділянка океану, розташована за 1200 км від узбережжя Бразилії, колись була островом.

Червона глина, яка натякає на те, що цей район раніше існував як острів, виступає з-під чорної базальтової лави Фото: Luigi Jovane

Мертон із колегами продовжили роботу і дійшли висновку, що стародавній острів за розміром нагадував Ісландію. Припускають, що історія височини Ріо-Гранде розпочалася близько 80 млн років тому, коли величезний мантійний шлейф перебував під серединно-океанічним хребтом Південної Атлантики. Це призвело до спалаху інтенсивного вулканізму, внаслідок чого і виник підйом. Згодом, коли вулканічна активность вщухла, плато перемістилося на захід через Атлантику і занурилося під воду.

Однак близько 40 млн років тому мантійний плюм зазнав нового й останнього сплеску вулканізму, ізольованого від західної частини підняття. Пізніше саме в цій ділянці вчені й виявили червоні глини, затиснуті між лавами — результати показують, що їхній вік становить близько 45 млн років.

На цій батиметричній карті показано особливості морського дна вздовж меридіональної континентальної околиці Бразилії, включно з височиною Ріо-Гранде Фото: Ana Alberoni

За словами співавтора дослідження, морського геолога з Університету Сан-Паулу Луїджі Джоване, результати цього дослідження стали "видатними". Фактично червоні глини є переконливим доказом того, що колись це місце було островом.

Зазначимо, що це дослідження стало кульмінацією роботи, яка почалася ще 2018 року. У найперших зануреннях учені виявили крутий каньйон завдовжки 30 кілометрів, що розділяє піднесення навпіл, а також стародавні тераси, затоплені платформи та водоспади. Пізніше команда повернулася на це місце, щоб продовжити дослідження і зробила дивовижне відкриття — біля узбережжя Бразилії справді ховається тропічний пишний острів, який колись виднівся на поверхні океану.

Результати аналізу вчених засвідчили, що червоні глини, виявлені на острові, за хімічним і мінералогічним складом точно такі самі, як червона земля або terra roxa, яку дослідники знаходять по всій Бразилії. І це є вагомим доказом їхніх висновків.

Раніше Фокус писав про те, що новому острову в Тихому океані пророкують світле майбутнє.