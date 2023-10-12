125 млн років в ув'язненні. Земна кора поглинула море води й замкнула її під дном Тихого океану

Величезний резервуар захований глибоко під дном океану біля узбережжя Нової Зеландії, і це викликає повільні землетруси.

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Понад 100 мільйонів років тому під час одного з найбільших вивержень вулканів на Землі, пориста порода в процесі ерозії поглинула ціле море води. Це тривало тисячоліттями і врешті-решт утворився гігантський резервуар, нині похований під товщею води та морським дном, пише Live Science.

Дослідники вважають, що неймовірних розмірів резервуар з водою захований глибоко в земній корі біля узбережжя Нової Зеландії. Команда припускає, що це може пояснити, чому в цьому регіоні відбуваються повільні землетруси.

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Дослідження було проведено вченими з Інституту геофізики Техаського університету (UTIG). Вчені виявили, що морські води виявилися замкнені всередині вулканічних порід, що утворилися близько 120-125 мільйонів років тому в ранньому крейдяному періоді, коли шлейф лави розміром зі США прорвався через земну кору і затвердів. У результаті утворилося велике плато. Згодом товсті шари відкладень вкрили ці камені й поховали всі сліди вибухової речовини на глибині близько 3 кілометрів нижче морського дна Тихого океану.

Під час дослідження команда нанесла на карту лінію розлому вздовж східного узбережжя Північного острова Нової Зеландії. Виявилося, що ці стародавні породи були аномально "вологими", до того ж вода становила майже половину об'єму кернів, пробурених з дня океану.

Синьо-зелений шар під жовтою лінією показує воду, приховану в камінні Фото: Andrew Gase

За словами провідного автора дослідження, морського геофізика і сейсмолога Ендрю Гейса, нормальна океанська кора, вік якої становить близько 7-10 мільйонів років, мала б містити набагато менше води.

Тепер учені вважають, що мілководні моря, що оточували стародавнє вулканічне плато, ймовірно, перетворили камені на пористі стільники, які вбирали воду і зберегли її як водоносний горизонт. Тисячоліттями ця заболочена місцевість трансформувалася, поглинаючи дедалі більше води в міру того, як каміння подрібнювалося на глину і занурювалося дедалі глибше в землю.

Дослідники виявили цей стародавній підводний резервуар за 15 кілометрів від розлому Хікуранги або зони субдукції, де Тихоокеанська тектонічна плита опускається під Австралійську плиту. Тертя між цими двома плитами призводить до незвичайних і надзвичайно повільних землетрусів, які можуть тривати місяці та майже не завдають шкоди поверхні Землі. Зазначимо, що ці підземні поштовхи також відомі як події "повільного ковзання" є надзвичайно рідкісними та трапляються лише в кількох місцях у всьому світі, зокрема на північному сході Тихого океану, в Японії, Мексиці та Новій Зеландії.

Нещодавнє сейсмічне дослідження (червоний прямокутник), проведене Інститутом геофізики Техаського університету, показало, як плато занурюється в новозеландську зону субдукції Хікуранги (червона лінія) Фото: Andrew Gase

Раніше вчені вже з'ясували, що ці події повільного ковзання, як правило, пов'язані з підземними запасами води. Коли тектонічна плита опускається під іншу, вода в гірських породах може створювати умови високого тиску, які сповільнюють процес і запобігають раптовим зсувам.

Тепер учені вважають, що нещодавно виявлений резервуар, імовірно, викликає нешкідливі повільні землетруси, які відбуваються один або два рази на рік у районі розлому Хікурангі. Ця теорія команди заснована на результатах лабораторних експериментів і передбачається деякими комп'ютерними симуляціями. Водночас за словами директора UTIG і професора кафедри наук про Землю і планети Деміана Саффера, існує занадто мало польових експериментів, що дають змогу перевірити це в масштабах тектонічної плити.

За словами Гейса, вони з колегами використовували сейсмічне сканування, щоб побудувати тривимірне зображення підводного регіону і виявити резервуар. Але щоб визначити, як далеко він простягається в земну кору, і підтвердити його вплив на тиск навколо розлому, їм доведеться пробурити глибоко дно океану.

Раніше Фокус писав про "вогняне кільце" в Тихому океані, яке стрясає землю і "поливає її вогнем".