Захистять найважливіший орган: названо корисні продукти для підтримки здоров'я нирок

Хворі нирки ставлять під загрозу наше життя, але лікарі вважають, що більшості із захворювань можна запобігти. І головним інструментом у їхньому захисті є наша дієта.

Всесвітній день нирки присвячений підвищенню обізнаності про здоров'я цього важливого органу і про всі неочевидні проблеми, які з ним виникають. Нирки — життєво важливі органи, які відфільтровують небезпечні токсини з крові, і підтримка їхнього здоров'я має вирішальне значення. Одним з основних способів зробити це є дієта, особливо для людей із захворюваннями нирок, яким рекомендується вживати продукти з низьким вмістом натрію і калію, щоб уникнути подальшої шкоди здоров'ю, пише Hindustan Times.

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Лікарка Дімпл Джангда, підкреслює, що для здоров'я нирок важливо вибирати фрукти з високим вмістом антиоксидантів і низьким вмістом фосфору і натрію. Вона настійно рекомендує такі фрукти, як гранат, полуниця, чорниця, вишня, яблука і цитрусові. Ці фрукти не тільки підтримують роботу нирок, а й зменшують запалення, і покращують здоров'я серця. Однак при хронічних захворюваннях нирок слід уникати фруктів з високим вмістом калію, таких як абрикоси, банани та фініки.

Вчені присвятили не одне дослідження зв'язку дієти і здоров'я нирок. Вони стверджують, що збалансована дієта для здоров'я нирок також має містити в собі не тільки фрукти. Корисними стануть і такі овочі, як цвітна капуста та баклажани. Нежирне м'ясо, птиця, риба і несолоні морепродукти також будуть чудовими доповненнями. Ці продукти корисні для людей із захворюваннями нирок, оскільки допомагають регулювати рівень цукру в крові та знижують навантаження на орган.

Докторка Джангда також докладно розповідає про користь конкретних фруктів. Наприклад, гранати цінуються за вміст антиоксидантів і низький рівень фосфору і натрію, що робить їх ідеальними для зміцнення здоров'я нирок. Ягоди, яблука і цитрусові також є чудовим вибором через низький вміст натрію і корисних властивостей, таких як вміст вітаміну С, який може допомогти запобігти утворенню каменів у нирках. Авокадо ж рекомендовано Національним нирковим фондом, але в ньому багато калію, тому якщо у вас є проблеми зі здоров'ям цього органу, краще проконсультуватися з лікарем.

Раніше Фокус писав про успішну пересадку модифікованих нирок людині. Зробивши сміливий стрибок на шляху до подолання гострої нестачі людських донорських нирок, вчені досягли важливої віхи в ксенотрансплантації, успішно пересадивши генетично модифіковані свинячі нирки пацієнту з мертвим мозком.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося зробити найдетальніші знімки нирок, кишківника і плаценти людини. Задокументувавши наші важливі і маловивчені органи на клітинному рівні, вчені представили світові найдетальніші карти наших органів, коли-небудь складені.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.