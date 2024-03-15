Страшніше за фільм жахів: грибкові інфекції можуть перевершити COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я вже внесла грибкові інфекції до списку потенційних загроз людству. Але події, що відбуваються у світі, лише грають на руку грибку, допомагаючи йому поширюватися швидше.

Грибкові інфекції не привертають такої сильної уваги, як грип або COVID-19, але вони становлять не меншу загрозу, щорічно спричиняючи більшу кількість смертей у світі, ніж туберкульоз або малярія. Завдяки таким факторам, як зміна клімату, зростання чисельності населення планети і наполегливий характер цих інфекцій, що не піддаються лікуванню звичними ліками, такі організації охорони здоров'я, як ВООЗ і CDC, б'ють на сполох. Грибки трапляються всюди, у повітрі й навіть у лікарняних палатах, спричиняючи різні захворювання — від легких подразнювальних до таких, що серйозно загрожують життю. Останнім часом загроза їх стрімкого поширення лише зростає, пише ABC News.

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Почати розповідь про загрозу грибкових інфекцій варто з історії Еллісон Карш. Живучи в Аризоні, вона кілька місяців боролася з хворобою під назвою "лихоманка долини", перш ніж лікарі змогли зрозуміти, в чому справа. Це захворювання, викликане грибком, який мешкає в ґрунті пустель, настільки близько імітувало пневмонію, що знадобилося багато часу, щоб поставити діагноз і почати ефективне лікування. Це не поодинокий випадок: багато грибкових інфекцій складно діагностувати і ще складніше лікувати, головним чином тому, що, на відміну від багатьох інших патогенів, проти грибків не існує вакцин.

Однак наукова спільнота починає вживати заходів для підготовки до стримування і протидії зростаючій загрозі. Нещодавно ВООЗ опублікувала список грибків, які потребують нагальної уваги, і стимулює дослідження зі створення більш ефективних методів їхнього лікування. Водночас на горизонті маячить цікава новина про потенційну вакцину від лихоманки долини — поки що не для людей, а для собак, які теж можуть заразитися цим захворюванням. Дослідники з оптимізмом очікують успіхів у випробуваннях профілактики грибкової інфекції. Якщо цю вакцину схвалять, вона стане першим кроком на шляху до ширшого захисту від грибкових захворювань для всіх видів тварин, а в майбутньому і для людей.

У той час як віруси, більш звичні нам, постійно нависають над нами, погрожуючи черговою пандемією, світ грибків являє собою тиху, але неухильно зростаючу загрозу. У міру того, як наша планета теплішає, а населення старіє, ці організми можуть становити ще серйозніші проблеми. Однак є проблиск надії, що за достатньої кількості досліджень та інвестицій людство може опинитися на порозі значних проривів у профілактиці та лікуванні цих інфекцій, що стане поворотним моментом у перегонах озброєнь між наукою і грибком.

Раніше Фокус писав про те, що за твердженням учених, популярний метод вироблення імунітету неефективний. Нове дослідження ставить під сумнів укорінену теорію про те, що наш організм здатний виробляти імунітет, піддаючись частому впливу малої кількості мікробів.

Також Фокус писав про вакцину від грибкових інфекцій. Нові дані доклінічних досліджень прокладають шлях до майбутніх випробувань пангрибкової вакцини на людях, сподіваючись запобігти інфекціям, від яких щорічно помирає понад мільйон людей.

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