Нова фізика ховається в екстремальному явищі в космосі: вона може пояснити темну матерію

Вчені вважають, що нова фізика буде відкрита зовсім скоро.

Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Physical Review Letters, припускають, що злиття двох нейтронних зірок і унікальна фізика, створена цією подією, дадуть можливість зрозуміти природу темної матерії, пише Space.

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Учені вважають, що злиття нейтронних зірок допоможе розібратися з гіпотетичними частинками під назвою аксіони, які є одними з головних кандидатів на роль темної матерії.

Аксіони ніколи не виявляли безпосередньо, але вони з'являються в багатьох моделях, які виходять за межі Стандартної моделі фізики елементарних частинок. Вона зараз є найкращим описом субатомних частинок і того, як вони взаємодіють одна з одною.

Темна матерія є серйозною проблемою для вчених, оскільки вона не взаємодіє зі світлом, а значить вона фактично невидима. Темна матерія також демонструє відсутність взаємодії з іншими силами, такими як електромагнітна взаємодія. Через ці дивні особливості темна матерія не може складатися з електронів, протонів і нейтронів, тобто частинок, з яких складається звичайна матерія.

Темна матерія є серйозною проблемою для вчених, оскільки вона не взаємодіє зі світлом, а отже вона фактично невидима Фото: Inverse

З іншого боку, проблема ускладнюється тим, що частинки, про які відомо вченим і які містяться в Стандартній моделі, становлять лише 15% всієї матерії у Всесвіті. Автори дослідження кажуть, що у них є підстави припускати, що нова фізика буде відкрита зовсім скоро. Екстремальні умови, такі як злиття нейтронних зірок, відкривають нове вікно можливостей у пошуках частинок темної матерії, таких як аксіони.

Нейтронні зірки народжуються, коли масивні зірки вичерпують запаси палива, необхідного для внутрішнього термоядерного синтезу, і більше не можуть протистояти тиску власної гравітації. Це закінчується вибухом наднової і стисненням ядра зірки до дуже маленького розміру. У результаті з'являється нейтронна зірка з масою Сонця, що має діаметр 20 км. Нейтронні зірки отримали таку назву, адже наповнені багатою на нейтрони матерією.

Нейтронні зірки народжуються, коли масивні зірки вичерпують запаси палива, необхідного для внутрішнього термоядерного синтезу, і більше не можуть протистояти тиску власної гравітації Фото: ESO

Нейтронні зірки не завжди існують ізольовано й іноді вони кружляють навколо сусідньої нейтронної зірки. Коли ці нейтронні зірки обертаються навколо одна одної, вони зближуються, і гравітація призводить до того, що відбувається процес злиття.

Злиття цих зірок призводить до появи таких екстремальних фізичних явищ, яких немає більше ніде у Всесвіті. Вчені вважають, що злиття нейтронних зірок являє собою єдине середовище, де можуть створюватися хімічні елементи важчі за залізо, такі як золото і срібло.

Унаслідок злиття нейтронних зірок також утворюється недовговічний щільний залишок, який швидко стискається під дією гравітації і виникає або чорна діра, або більша нейтронна зірка.

У результаті злиття нейтронних зірок також утворюється недовговічний щільний залишок, який швидко стискається під дією гравітації і виникає або чорна діра, або більша нейтронна зірка Фото: wikipedia

Автори дослідження вважають, що цей залишок є ідеальним середовищем для виробництва екзотичних частинок, таких як аксіони. Ці частинки можуть покинути місце злиття нейтронних зірок і розпастися на інші частинки, включно з фотонами, які є частинками світла.

Вчені вважають, що розпад цих частинок створює унікальний електромагнітний сигнал, який можна вловити гамма-телескопами. Це означає, що потрібно направити ці телескопи на злиття нейтронних зірок для збору даних, які поліпшать розуміння природи аксіонів та інших екзотичних частинок,

Автори дослідження кажуть, що це може призвести до виявлення частинок, з яких складається темна матерія, і в такий спосіб буде вирішено одну з головних загадок Всесвіту.

Як уже писав Фокус, нове відкриття кидає виклик теоріям про об'єкти на краю Сонячної системи. Дослідження відкриває нові можливості для розуміння природи комет і їхнього походження.

Автори іншого дослідження вважають, що модель еволюції галактик доведеться змінити, адже нове відкриття однієї з найдавніших галактик вказує на явні невідповідності, як уже писав Фокус .

Також Фокус писав про те, що фізики виявили перший у світі нетрадиційний надпровідник, який існує в природі.