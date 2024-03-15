Захід ери чоловіків: чому зникає Y-хромосома і чим це загрожує людству

Останні наукові дані повідомляють про стрімке згасання важливої хромосоми, що визначає чоловічу стать. Вчені не знають, чи чекає на нас вимирання, чи поява нової статі.

Протягом мільйонів років Y-хромосома, яка відіграє ключову роль у визначенні чоловічої статі у людини, втрачала свої гени. Тоді як жінки несуть дві Х-хромосоми, чоловіки несуть одну Х-хромосому і одну значно меншу Y-хромосому. Про те чому відбувається вимирання фундаментальної особливості чоловічої статі та чим це загрожує людству в майбутньому пише The Week.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Спочатку Y-хромосома була схожа за розміром і кількістю генів із Х-хромосомою. Однак, на відміну від Х-хромосоми, Y-хромосома не може перетасовувати свої гени для усунення мутацій, оскільки у чоловіків є тільки одна її копія. Відсутність цієї самої перетасовки генів або рекомбінації призвела до того, що з часом Y-хромосома просто втратила більшу частину своїх генів. Зараз у ній налічується близько 55 генів, з яких тільки 27 безпосередньо беруть участь у розвитку чоловіка. Більшу частину її складають неактивні гени і повторювана ДНК, за що вона отримала прізвисько "небажана ДНК".

Центральною особливістю Y-хромосоми є ген SRY, який має вирішальне значення для розвитку чоловіка. Зникнення Y-хромосоми ставить питання про майбутнє визначення статі людини. Деякі дослідники припускають, що люди можуть або вимерти, або виробити новий ген, що визначає стать, або навіть розділитися на нові види через зміни в способах визначення статі. Однак для таких змін знадобляться мільйони років.

Недавні дослідження дають деяку надію на те, що Y-хромосома може не зникнути. У мишей найважливіші гени Y-хромосоми виявилися здатні переміщатися на інші хромосоми, що говорить про можливу стратегію її виживання. Ба більше, Y-хромосома містить структури, відомі як паліндроми, які дають їй змогу відновлювати пошкоджені гени, використовуючи неушкоджені копії як шаблони. Цей механізм може значно уповільнити деградацію хромосоми.

Шлях Y-хромосоми від надійного генетичного аналога Х-хромосоми до її нинішнього, почасти плачевного, стану — це чудовий приклад генетичної еволюції. Хоча її майбутнє може здатися невизначеним, ще рано ставити на ній хрест, адже можливі найрізноманітніші варіанти — від її повного зникнення до еволюції нових механізмів визначення статі.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося отримати найдетальніші в історії знімки кишечника, нирок і плаценти. Задокументувавши наші важливі і маловивчені органи на клітинному рівні, вчені представили світові найдокладніші карти наших органів, які будь-коли складали.

Також Фокус писав про те, що вчені створили керовану таблетку-камеру, як альтернативу традиційній ендоскопії. Вчені вперше випробували мікро-камеру з магнітним управлінням, завдяки якій сканування шлунка стає таким же простим, як проковтування таблетки.