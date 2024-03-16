Полчища мишей полюють на унікальних птахів і поїдають їх: вчені збираються їх витравити

Непідконтрольне розмноження шкідників на віддаленому острові призвело до того, що через брак їжі гризуни перейшли на харчування місцевими птахами, поставивши під загрозу існування цих видів.

Приблизно 200 років тому миші пробралися на острів Маріон, унікальний куточок природи поблизу Антарктиди, і відтоді вони займаються справжнім терором місцевої фауни. Завдяки теплішому клімату, спричиненому глобальним потеплінням, ці шкідники процвітають і масово завдають хаосу, особливо морським птахам, які живуть там. Миші, яких зараз величезна кількість, вже почали поїдати цих птахів, становлячи серйозну загрозу для крихкої дикої природи острова, пише Associated Press.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Щоб вирішити цю проблему, організації з охорони природи розробили сміливий план: позбутися мишей за допомогою вертольотів і великої кількості отрути для гризунів. Цей проєкт, відомий як "Маріон без мишей", спрямований на захист екосистеми острова і його різноманітних популяцій птахів, зокрема мандрівних альбатросів, відомих своїми приголомшливими розмахами крил. Завдання стоїть серйозне — якщо залишиться хоча б одна вагітна миша, проблема може початися знову, оскільки ці гризуни здатні розмножуватися жахливими темпами.

Ситуація на острові Маріон досить унікальна, оскільки миші раніше не часто полювали на морських птахів. Масштаби цієї проблеми значно зросли, і вчені побоюються за майбутнє майже 30 видів морських птахів на острові. Якщо не вжити заходів, ці види можуть зникнути протягом наступного століття, будучи з'їденими звичайними шкідниками. План зі знищення мишей амбітний і вимагає ретельного планування, особливо для того, щоб отрута, яку використовують, не нашкодила іншим видам диких тварин і навколишньому середовищу.

За цими масштабними зусиллями стоять BirdLife South Africa і Департамент лісового господарства, рибальства та довкілля, які прагнуть зберегти унікальне біорізноманіття острова. Вартість проєкту оцінюють у 25 мільйонів доларів, а попередня дата початку робіт — 2027 рік. Минулі спроби боротьби зі шкідниками на острові, наприклад, інтродукція кішок у 1940-х роках, призвели до непередбачених наслідків, коли кішки розплодилися і також почали полювати на місцевих птахів, підкресливши крихкий баланс острівних екосистем. Цей проєкт являє собою значну спробу екологічного відновлення, спрямовану на те, щоб раз і назавжди усунути критичну загрозу збереженню природи в цьому унікальному місці.

Раніше Фокус писав про теплову карту, що показує країни, які стануть непридатними для життя. Якщо глобальна температура Землі підвищиться лише на 1,5°C, мільярди людей опиняться під загрозою смерті через температури, які наші тіла просто не зможуть винести.

Також Фокус писав про те, як вченим вдалося зафіксувати момент формування молотоподібної голови у вимираючого виду акул. Вчені змогли задокументувати момент формування молота у молотоголової акули, скориставшись, можливо, останньою можливістю вивчити цей вид краще.