Зазирнути під шкіру, нічого не розкриваючи: вчені створили портативний сканер судин

Нова розробка покликана полегшити діагностику хвороб серця, а також виявлення ранніх стадій раку шкіри. Але в майбутньому автори збираються значно розширити її функціонал.

Дослідники зробили великий стрибок у сфері доступної медичної візуалізації, зменшивши громіздку фотоакустичну систему візуалізації до розмірів носимого пристрою, схожого на високотехнологічний годинник. Фотоакустична візуалізація — це метод, що поєднує світло і звук, який дає змогу зазирнути всередину тіла і перевірити, як працюють серце і кровоносні судини, без необхідності розтинати що-небудь. Зазвичай такі технології досить громіздкі, але тепер, завдяки китайським вченим, їх вдалося скомпонувати в щось, що можна носити на зап'ясті, пише New Atlas.

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Цей новий гаджет досить цікавий, тому що дає змогу лікарям бачити зображення з високою роздільною здатністю того, що відбувається всередині наших кровоносних судин, пропонуючи більш чітку картину, ніж традиційне УЗД. Він особливо хороший для вимірювання кровотоку і рівня кисню в крові, які є ключовими показниками здоров'я серця. У приладі використовується лазер, безпечний для шкіри людини, який перетворює випромінювання на звукові хвилі для створення таких точних зображень. Це великий крок уперед до того, щоб зробити моніторинг здоров'я серця доступнішим і менш нав'язливим, як це сталося з тонометрами.

Добровольці, які тестували переносний пристрій під час дослідження, показали, що він практичний для повсякденного використання, навіть коли вони пересуваються. Він досить точний для отримання детальних зображень крихітних кровоносних судин під шкірою, що може стати важливим кроком у діагностиці таких захворювань, як рак шкіри, або в моніторингу кровотоку без необхідності відвідування лікарні. Творці планують використовувати цю технологію не тільки в лікарнях, а й у громадських медичних установах для ранньої діагностики або постійного моніторингу стану здоров'я. Єдина заковика полягає в тому, що наразі доведеться носити з собою рюкзак, у якому зберігається вся технологічна начинка, що важить приблизно як п'ятимісячна дитина.

Громіздкий рюкзак, необхідний для роботи пристрою на даному етапі розробки Фото: Lei Xi/SUSTech

У майбутньому команда має намір відмовитися від рюкзака, розробивши більш компактну та ефективну лазерну систему. Вони також працюють над удосконаленням пристрою, щоб відстежувати більше показників здоров'я, що зробить його ще більш корисним для виявлення різних проблем на ранній стадії. Ця інновація може прокласти шлях до створення універсальних носяться медичних технологій, зручних у використанні і мають потенціал порятунку життя мільйонів людей.

Раніше Фокус писав про рівень забруднення повітря, який призведе до серцевого нападу вже через годину. Нове дослідження припускає, що рівень забруднення повітря, який раніше вважався безпечним, може призвести до швидкої смерті.

Також Фокус писав про те, що влада Нідерландів збирається безкоштовно роздавати людям сонцезахисний крем. Уряд Нідерландів оголосив про нову ініціативу в галузі громадської охорони здоров'я, спрямовану на боротьбу зі зростаючим рівнем захворюваності на рак шкіри в країні.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.