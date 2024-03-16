Зламав усі стереотипи: 52-річний "Містер Всесвіт" поділився секретом міцного тіла

Переможець найпрестижнішого фітнес-конкурсу у свої 52 роки має чудову фігуру і м'язи, але він запевняє, що секрет його форми полягає в тому, що він пішов наперекір традиційним порадам.

Марк Тейлор, 52-річний спортсмен, який нещодавно завоював титул "Містер Всесвіт", розбурхав світ фітнесу своїм нетрадиційним підходом до харчування. Відмовившись від давньої віри в те, що високобілкові та низьковуглеводні дієти — єдиний шлях до стрункого тіла, Тейлор приписує свій успіх поверненню вуглеводів у своє життя. Після багатьох років постійного виснаження, коли він суворо уникав вуглеводів, він виявив, що збільшення кількості споживаних вуглеводів і калорій стало справжнім переломним моментом, який привів його до досягнення фігури своєї мрії, пише ScienceAlert.

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Коли мова заходить про нарощування м'язів, наука говорить однозначно: вам потрібно багато тренуватися і правильно харчуватися. Ріст м'язів залежить від тонкого процесу взаємодії між будівництвом нових м'язів і руйнуванням м'язової тканини. Харчування відіграє тут ключову роль: білки та їхні амінокислоти мають вирішальне значення для розвитку м'язів. Однак роль вуглеводів у цьому процесі залишається загадкою, каже Джастін Робертс, професор фізіології харчування. Хоча вони безпосередньо не сприяють синтезу м'язів, оскільки в них немає амінокислот, вуглеводи впливають на розпад м'язового білка, спричиняючи вироблення інсуліну, який може зменшити розпад білка.

Вуглеводи відіграють ще одну важливу роль для бодібілдерів і атлетів: вони є основним джерелом енергії. Низьковуглеводні дієти можуть призвести до зниження рівня енергії, що позначається на загальній продуктивності та відновленні. Вибираючи вуглеводи з розумом: продукти з низьким глікемічним індексом (ГІ) для отримання стійкої енергії і продукти з високим ГІ для швидкого відновлення глікогену після тренування, спортсмени можуть підтримувати інтенсивність тренувань і відновлення, побічно сприяючи синтезу м'язів.

Історія успіху Марка Тейлора кидає виклик традиційній дієті в бодібілдингу, говорячи про важливість вуглеводів для досягнення піку фізичної форми. Цей новий погляд передбачає більш тонкий підхід до харчування, коли збільшення м'язової маси й енергії для інтенсивних тренувань може спокійно співіснувати із задоволенням від ширшого спектра продуктів.

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