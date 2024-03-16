Вимкнули внутрішній датчик: учені прибрали реакцію на холод у мишей

Нове дослідження вчених визначило конкретний білок, видаливши який вони зуміли прибрати будь-яку реакцію на холод у мишей. Це відкриття може послужити фундаментом розробки багатьох методів лікування складних хвороб і станів.

Дослідники з Мічиганського університету зробили прорив у розумінні того, як ссавці, включно з людиною, відчувають холод. Вони виявили білок GluK2, який діє як незвичайний датчик температури. Це відкриття закриває давню прогалину в біології органів чуття, яку намагалися заповнити вчені. Раніше були ідентифіковані білки, що відповідають за сприйняття різних температурних режимів, таких як тепло, спека і прохолода, але механізм сприйняття холоду при температурі нижче 15,5 градусів залишався невстановленим, пише ScienceDaily.

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Це відкриття було зроблено на основі попередніх робіт із крихітним черв'яком Caenorhabditis elegans, де вперше було ідентифіковано холодочутливий рецептор. Ген, який відповідає за цей білок у черв'яків, є спільним для багатьох видів, що дає змогу припустити, що такий самий або схожий білок може відігравати певну роль у реакції на холод у ссавців. Вивчаючи мишей, у яких був відсутній ген GluK2, дослідники помітили, що ці миші нормально реагували на інші температури, але не реагували на холод, що точно вказувало на роль GluK2 у відчутті холоду, йдеться в дослідженні.

Значення відкриття ролі GluK2 виходить за рамки фундаментальної науки; воно має практичне значення для здоров'я людини. Розуміння того, як цей білок забезпечує відчуття холоду, може призвести до створення нових методів лікування захворювань, за яких чутливість до холоду змінюється, наприклад, у пацієнтів, які проходять хіміотерапію і які часто відчувають хворобливу реакцію на холод. Це дослідження розширює наші фундаментальні пізнання в біології органів чуття і відкриває перспективи для поліпшення якості життя багатьох людей зі зміненою чутливістю до температури.

Раніше Фокус писав про переваги холоду для продовження життя. Низька температура може бути ключем до відкриття нових методів лікування нейродегенеративних захворювань.

Також Фокус писав про небезпеки морозної зимової погоди для здоров'я. Дослідники озвучили всі ризики — від впливу на імунну систему і серцевих нападів до тривоги і депресії.