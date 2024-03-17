Масивна щелепа і велетенський панцир: учені виявили рештки стародавньої черепахи

Виявлена вченими гігантська черепаха могла перетинатися з древніми людьми. Дослідникам належить з'ясувати, чи стали вони причиною її зникнення.

Нещодавно в бразильській Амазонії вчені зробили важливе відкриття. Вони виявили скам'янілі останки величезної прісноводної черепахи, яка мешкала в цих місцях між 40 000 і 9 000 років тому. Ця черепаха, що отримала назву Peltochephalus maturin, мала панцир завдовжки близько 1,8 метра в поперечнику. Це набагато більше, ніж у всіх прісноводних черепах, які живуть нині, вони перевершують за розмірами азіатську вузькоголову м'якотілу і південноамериканську річкову черепаху, пише Cosmos.

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Ця знахідка важлива не тільки через розміри черепахи, а й тим, що вона більш детально розповідає нам про епоху пізнього плейстоцену — періоду, що завершився останнім льодовиковим періодом. Відкриття Peltochephalus maturin показувало вченим частинку різноманітної і величезної дикої природи, яка колись процвітала на Землі. Черепаху було названо на честь персонажа з романів Стівена Кінга на ім'я Матурін, що відображає її гігантський зріст і міфічну ауру. Автори дослідження, очолювані доктором Габріелем С. Феррейрою, зазначають, що ця черепаха могла бути всеїдною, судячи з її масивної щелепи, знайденої золотошукачами недалеко від кордону з Болівією.

Це дослідження порушує питання про взаємодію між ранніми людьми і цими гігантськими істотами. Люди оселилися в Амазонії близько 12 600 років тому, і було відомо, що вони включали у свій раціон великих черепах. Однак чи став Peltochephalus maturin жертвою людської експансії, як і інші великі види в історії, залишається загадкою. Ця знахідка збагачує наше розуміння минулого і нагадує нам про різноманітні, часто колосальні форми життя, які колись населяли нашу планету, пробуджуючи цікавість до подальшого вивчення стародавніх таємниць світу природи.

Раніше Фокус писав про виявлений у Таїланді новий вид динозаврів, схожих на левів. Дослідники виявили новий вид динозаврів, який колись жив у цьому регіоні в пізньому Юрському періоді, приблизно 145-163 млн років тому.

Також Фокус писав про виявлення екстраординарного динозавра, який є предком сучасних птахів. Дослідники вважають, що знайдені в Оксфордширі, Глостерширі та Дорсеті скам'янілості є першими в історії прикладами терізінозавра і троодонтида на території Британії.