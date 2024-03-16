Божеволіють від достатку, поки інші голодують: як люди ставляться до харчових відходів

Сучасне суспільство щорічно викидає тисячі тонн відходів продуктів харчування, тоді як інші люди позбавлені банального доступу до їжі. Але коріння цієї проблеми сягає далеко в минуле, ще за часів Тюдорів.

Щорічно у світі викидається величезна кількість продуктів харчування. Для багатьох ця проблема актуальна: нез'їдені страви згнивають, а супермаркети викидають продукти, у яких закінчується термін придатності. І це не просто марнування ресурсів, це серйозна проблема в боротьбі зі зміною клімату. Однак ця проблема не нова. У книзі "Залишки: Історія харчових відходів та їхнього збереження" розповідається про те, як поводилися з харчовими відходами від часів Тюдорів до наших днів, проливаючи світло на тему, яка, попри свою актуальність, досі не привертала особливої уваги, пише The Conversation.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

В епоху Тюдорів їжа була не просто джерелом прожитку, а божественним даром. Епоха, ознаменована переходом від католицизму до протестантизму за Генріха VIII, розглядала харчові відходи не лише як непрактичні, а й як морально неправильні, каже Елеонора Барнетт, науковий співробітник Школи історії, археології та релігії Університету Кардіффа. Ця точка зору глибоко перепліталася з релігійними уявленнями, в яких навіть найменша хлібна крихта вважалася дорогоцінною. Біблійні історії, наприклад, про те, як Ісус нагодував 5 000 людей, і урок збору залишків їжі підкреслювали важливість збереження продуктів харчування і моральні наслідки марнотратства.

За часів Тюдорів ставлення до залишків їжі було практичним і милосердним. Заможні люди і навіть люди зі скромним достатком вважали своїм обов'язком стежити за тим, щоб їжа не пропадала даремно. Залишки з грандіозних бенкетів віддавали бідним або слугам як частину зарплати. Ця практика була не тільки для того, щоб скоротити кількість відходів, а й для того, щоб перерозподілити їжу в суспільстві та забезпечити менш щасливих людей їжею. Це також було відображенням благочестя і морального вигляду людини, каже Барнетт.

Якщо перенестися в наші дні, то ситуація разюче схожа і водночас глибоко відрізняється. Мільйони жителів різних країн стикаються з проблемою відсутності продовольчої безпеки, тоді як значна частина населення живе в достатку. Проблема харчових відходів перетворилася на найважливіший екологічний і моральний виклик, що зайвий раз говорить про глибоку нерівність у доступі до їжі. Цей історичний погляд на проблему харчових відходів, починаючи з епохи Тюдорів і закінчуючи сучасністю, змушує замислитися над нашими цінностями і над тим, як ми ставимося до їжі, людей і планети. Хоча контекст, можливо, змінився, основоположні проблеми відходів, нерівності та моральної відповідальності залишаються такими ж актуальними, як і раніше.

Раніше Фокус писав про 4 причини їсти суп вранці. Наша ранкова трапеза рідко коли містить щось на кшталт супу, зазвичай віддаючи перевагу різноманітним кашам і яєчні. Але дослідники стверджують, що суп може бути неймовірно корисним вранці.

Також Фокус писав про те, що вчені відкрили зв'язок між голодом і втратою зору завдяки павукам-стрибунам. Дослідники виявили несподіваний зв'язок між павуками-стрибунами і віковим погіршенням зору у людей. Цей зв'язок може запропонувати новий напрямок для вивчення і лікування виснажливого захворювання.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.