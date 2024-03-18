Як соціалізувати цуценя: 8 пунктів, які слід виконати в перші 16 тижнів життя

Дослідники назвали список основних речей, які необхідно зробити власникам у перші тижні життя вихованця, щоб допомогти йому соціалізуватися.

Люди та собаки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч. Наші улюбленці можуть бути нашими найкращими друзями, проте ми все ще намагаємося їх зрозуміти — вчені раз у раз проводять дослідження, щоб краще зрозуміти поведінку собак і допомогти власникам краще розуміти своїх улюбленців і взаємодіяти з ними, пише Daily Mail.

Нове дослідження вчених показало, що кожен десятий собака боїться бородатих чоловіків. У результаті експерти дійшли висновку, що власникам слід подумати над тим, щоб краще соціалізувати своїх вихованців. Для того, щоб допомогти власникам собак, експерти з організації "Собаки-поводирі" розробили "Контрольний список соціалізації цуценят".

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Дослідники вважають, що кожен власник повинен виконати список із 8 пунктів у перші 16 тижнів життя своїх цуценят: від знайомства, до походу в кафе і спілкування з бородатими чоловіками. За словами керівника відділу з вирощування цуценят у компанії "Собаки-поводирі" Хейлі Ендрюс, період від 8 до 12 тижнів, можливо, найважливіший період у житті цуценяти. У цьому віці наші улюбленці перебувають на "стадії соціалізації", де здатні набути хороших звичок, які допоможуть їм у подальшому житті.

Знайомство з людьми та їхніми особливостями

Перший крок — познайомити вашого цуценяти з людьми найрізноманітнішої зовнішності. Таким чином ваш улюбленець зрозуміє, що йому не слід боятися нових людей. Останні дослідження також показують, що тату, бороди, пірсинг і зачіски, наприклад ірокези, можуть спровокувати у собак паніку. У результаті вчені радять із самого раннього віку познайомити улюбленця з різними людьми — надалі це спростить їм життя.

Якщо під рукою у вас не виявиться бородатого чоловіка, вчені радять вдягнути сонцезахисні окуляри й капелюх із широкими полями, щоб допомогти цуценяті звикнути до різних аксесуарів.

Знайомство з побутовою технікою

Однак не лише незнайомці можуть налякати вашого собаку — проблемою також може стати звичайна побутова техніка, наприклад, пилососи чи швабри.

Дослідження свідчить про те, що 39% улюбленців реагують страхом і розгубленістю, коли їм пропонують звичайні засоби для чищення. У результаті експерти радять з раннього віку привчити вихованця до прибирання.

Для цього Ендрюс рекомендує використовувати гучні пристрої, наприклад, пилосос або блендер, короткими сеансами, поки цуценя перебуває в іншій кімнаті.

Відвідати кафе

Якщо ви хочете, щоб надалі ваш вихованець міг відвідати кафе або паб і не почувався в ньому некомфортно, необхідно почати знайомити з цим середовищем цуценя якомога раніше.

Експерти радять завітати до ресторану чи кафе, де дозволено перебування з тваринами. У результаті ваш улюбленець зможе поспостерігати за метушнею довкола і в майбутньому з більшою ймовірністю спокійно сприйматиме таке середовище.

Знайомство з дітьми

Галасливі, маленькі та енергійні діти можуть не знати, як грати обережно, що може спричиняти великий стрес. Щоб мінімізувати стрес для вихованця, експерти радять організувати зустріч із дітьми в перші тижні життя під ретельним наглядом.

Якщо у вас немає дітей або знайомих із дітьми, експерти радять відвести улюбленця в парк, щоб він міг поспостерігати та поспілкуватися з ними.

Знайомство з іншими собаками

Надалі вашому вихованцеві доведеться взаємодіяти з іншими собаками, які бувають різних форм і розмірів, а тому вчені радять у перші тижні життя познайомити свого вихованця з якомога ширшим спектром різних порід.

За словами Ендрюс, спочатку варто акцентувати на відстані та хорошій поведінці далеко від інших собак. Після того як ви підготували свого собаку вдома, ви можете почати знайомити його з іншими собаками.

Водночас важливо навчити улюбленця того, що інші собаки можуть просто проходити повз — в іншому разі улюбленець може стати надзвичайно доброзичливим, що також виллється в проблему.

Вирушайте на шопінг

Коли ваш улюбленець трохи комфортніше почувається серед людей та інших собак, вам слід ускладнити завдання — вирушити на шопінг. Можна спробувати відвести собаку в "зону підвищеної стимуляції", наприклад, торговий центр або жваву центральну площу.

Заняття для цуценят

Заняття з кінологом можуть здатися непотрібними, проте експерти наполягають на їхній необхідності.

Заняття для цуценят відкривають можливості в контрольованому середовищі за підтримки професійного дресувальника, який допоможе вам оцінити, що потрібно вашому індивідуальному цуценяті. Заняття для цуценят також є чудовим місцем, щоб відзначити деякі інші пункти з контрольного списку, оскільки вони дають змогу вашому цуценяті знайомитися з іншими собаками та людьми в безпечному середовищі.

Практика догляду

Останнім, але не менш важливим кроком у соціалізації цуценяти є звичка митися і розчісуватися. Цей крок особливо важливий для довгошерстих порід, таких як хаскі або пуделі, які вимагають регулярного догляду.

Експерти радять поступово знайомити улюбленця зі щіткою та водою, а наприкінці цього шляху можна вирушити до грумера, щоб надалі такі поїздки не були стресом.

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