Ще одна Земля. Біля зірки, де виявлено воду, астрономи знайшли третю планету (фото)

Усі три планети можуть мати унікальний орбітальний резонанс, який можна побачити в Сонячній системі.

Наразі астрономи підтвердили існування 5599 екзопланет поза Сонячною системою. Ще 10 157 об'єктів очікують у статусі кандидата на екзопланету. Під час нового дослідження, опублікованого в журналі Astronomy & Astrophysicals, астрономи вивчили протопланетний диск, що оточує зірку PDS 70. Там раніше було виявлено вже дві планети, а також велику концентрацію водяної пари, що вказує на можливість формування світів, схожих на Землю з вкритою водою поверхнею. Тепер же вчені виявили і третю планету. Усі три світи перебувають в унікальному орбітальному резонансі, пише Universe Today.

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Зірка PDS 70 розташована на відстані 370 світлових років від нас і є дуже молодою за космічними мірками, адже їй від 5,3 до 5,5 млн років. Вивчивши протопланетний диск із газу та пилу, що оточує зірку, астрономи знайшли докази існування третьої планети в цій системі, яка ще перебуває на стадії формування. Для цього використовували космічний телескоп Вебб.

Як уже писав Фокус, минулого року астрономи виявили на відстані 160 млн км від зірки воду у вигляді водяної пари. З огляду на те, що вода розташована майже на тій самій відстані від Сонця, де виникла Земля, то з'явилося припущення, що там може з'явитися така сама планета. У будь-якому разі ці дані можуть змінити уявлення про те, як вода з'явилася на Землі і як формуються схожі на неї планети.

Хоча минулі дані вказували на наявність третьої планети біля PDS 70, окрім двох уже виявлених раніше, лише зараз астрономи знайшли підтвердження тому, що вона там скоріш за все існує, хоча вона ще й формується. Але поки що екзопланета перебуває в статусі кандидата на це звання, і якщо спостереження підтвердяться наступними дослідженнями, то вона найімовірніше отримає назву PDS 70 d, адже дві відомі вже планети мають назви PDS 70 b та PDS 70 с.

Зображення протопланетного диска, що оточує зірку PDS 70, де знаходяться три планети Фото: Universe Today

Автори дослідження вважають, що третя планета біля зірки PDS 70, може перебувати в орбітальному резонансі 1:2:4 з планетами PDS 70 b і PDS 70 с. Тобто її орбітальний період буде майже точно в два і чотири рази коротшим, ніж у двох інших планет. Подібне можна спостерігати в Сонячній системі, де три супутники Юпітера (Ганімед, Європа та Іо) також перебувають в орбітальному резонансі 1:2:4.

Те, що існує зоряна система з трьома планетами в такому орбітальному співвідношенні є надзвичайно важливим відкриттям, але цей резонанс ще потрібно підтвердити.

За словами вчених, нове дослідження може допомогти краще зрозуміти, як формуються і розвиваються планетні системи. Спостерігаючи за молодими зоряними системами на різних стадіях формування, астрономи сподіваються перевірити різні теорії про те, як виникла Сонячна система.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, чому відома наднова прикрашена "перлами". Вчені вважають, що при створенні космічних прикрас був задіяний той самий механізм, який руйнує сліди літаків на Землі.

Також Фокус писав про те, що Велику теорему Ферма доведуть по другому колу, адже з першим доказом не все гаразд. Вчені хочуть перевірити ще раз доказ відомої теореми за допомогою сучасних обчислювальних інструментів.