В Ісландії з'явилися нові вогняні тріщини: є загроза появи шлейфу токсичного газу (фото)

Дослідники побоюються, що чергове виверження ісландського вулкана може призвести до утворення небезпечного для життя шлейфу токсичного газу.

Затоплений вулкан на півострові Рейк'янес в Ісландії вивергнувся вчетверте за останні чотири місяці. Ісландський вулкан прокинувся наприкінці минулого року і відтоді на поверхні з'являється дедалі більше вогняних тріщин, які тепер, як читають учені, несуть нову небезпеку, пише Live Science.

Дані свідчать про те, що внаслідок четвертого виверження ісландського вулкана на поверхні з'явилися нові величезні тріщини — потенційно вчені оцінюють їх як найбільші з усіх, що він утворив донині. Унаслідок виверження на поверхню також вирвалася величезна річка розплавленої породи, яка ледь не досягла містечка Гріндавік.

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Експерти зазначають, що виверження ісландського вулкана не становить безпосередньої загрози для місцевого населення. Однак, дещо все ж лякає дослідників: якщо потік лави досягне моря, що не виключається, він може створити гігантський шлейф токсичного газу. Вчені вважають, що він стане небезпечним для кожного, хто перебуває на березі.

Зазначимо, що вулкан в Ісландії являє собою магматичний тунель завдовжки 15 кілометрів, який проходить під землею і тягнеться на північ від Гріндавіка до Сунднука. У міру затоплення тунелю прихована магма наближається занадто близько до поверхні, внаслідок чого проривається назовні, спричиняючи появу довгих і вузьких тріщин на поверхні півострова. З цих тріщин раз у раз виривається лава, попіл і дим.

Найекстремальніша активність вулкана насправді триває недовго, проте лава, що утворилася, може розливатися на кілька кілометрів, буквально випалюючи все на своєму шляху, поки зрештою не охолоне.

На карті помаранчевим кольором показано розміри лави через 5 годин після виверження. Червоний контур показує, як далеко перемістилася лава приблизно до 15:00 17 березня Фото: Icelandic Met Office

Вулкан уперше вивергнувся в грудні минулого року після кількох тижнів сейсмічної активності та деформації ґрунту, а потім знову підірвав свою вершину в січні цього року. Ще одне виверження почалося 6 лютого і тривало трохи понад тиждень. У суботу, 16 березня, ісландський вулкан вивергнувся вкотре. Цього разу лава з'явилася на поверхні півострова відразу в трьох місцях, утворивши дві нові тріщини.

За словами професора геофізики Ісландського університету Магнуса Тумі Гудмундссона, довжина найбільшої тріщини сьогодні становить 2,9 кілометра. Водночас загальна довжина тріщин, імовірно, може сягати близько 4 кілометрів. Зазначимо, що вчені називають це виверження найбільшим із моменту відновлення вулканічної активності в регіоні 2021 року.

Якщо магма справді досягне берега, швидке охолодження розплавленої породи призведе до виділення соляної кислоти. Дані Центрів з контролю і профілактики захворювань свідчать про те, що у високих концентраціях цей безбарвний газ може роз'їдати шкіру, очі, а також дихальні шляхи. У результаті взаємодія з ним може призвести до травм і навіть смерті. Учені вважають, що в радіусі приблизно 500 метрів від точки, де лава вступить у контакт із морем, умови будуть небезпечними для життя.

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