Знайдено крихітного винуватця багатьох смертей: виявлено причину розвитку раку шлунка

Учені з'ясували, що нешкідлива, на перший погляд, бактерія здатна принести руйнівні та незворотні зміни в нашому шлунку, потрапивши під вплив іншого, підступнішого організму.

Під час недавнього дослідження вчені виявили потенційну причину розвитку раку шлунка: зазвичай нешкідливу бактерію, яка в дуеті з сумнозвісною H. pylori підвищує шанс виникнення хвороби. Це відкриття належить групі фахівців з Наньянського технологічного університету в Сінгапурі та Китайського університету Гонконгу, яким було цікаво дізнатися, чому люди з H. pylori зрештою хворіють на рак шлунка. Вони підозрювали, що в цій проблемі може бути замішано щось іще, і вирішили докладніше вивчити її, пише New Atlas.

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H. pylori користується поганою славою, оскільки доведено, що вона значно підвищує ризик розвитку виразки шлунка і раку шлунка, від чого страждають мільйони людей по всьому світу. Обстеживши пацієнтів на різних стадіях раку, вчені виявили п'ять типів бактерій, які не повинні там перебувати, зокрема один під назвою Streptococcus anginosus, який зазвичай просто проживає в таких частинах нашого тіла, як рот і кишківник, не завдаючи нам жодних неприємностей. Однак варто йому дістатися до шлунка, S. anginosus немов виходить з-під контролю, призводячи до запалення і, згодом, до раку, йдеться в їхньому дослідженні.

Дослідники провели експерименти на мишах і виявили, що S. anginosus і сам по собі може запустити ланцюгову реакцію, що веде від запалення до раку. Але коли він об'єднується з H. pylori, цей смертельно небезпечний дует призводить до ще більшого хаосу і руйнування в шлунку.

Копнувши глибше, команда виявила, як саме S. anginosus виконує свою частину згубної роботи. Специфічний білок, за допомогою якого S. anginosus прикріплюється до клітин шлунка, активує складний перехід станів усередині цих клітин, зокрема, фермент під назвою мітоген-активована протеїнкіназа (МАПК). Цей фермент відіграє важливу роль у регулюванні поведінки клітин, як-от проліферація, диференціювання та виживання, але за неправильної активації бактеріями він призводить до аномального росту клітин і, зрештою, до розвитку ракових змін у слизовій оболонці шлунка. Блокуючи цю взаємодію, вчені сподіваються знайти спосіб зупинити процес на корені. Їхнє дослідження не тільки вказує науці на нового винуватця в розвитку раку шлунка, а й, разом з цим, може призвести до розробки нових методів лікування хвороби.

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