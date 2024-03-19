Археологи знайшли корабель часів війни за вухо Дженкінса: що про нього відомо

Науковці виявили британський військовий корабель "Тайгер", який затонув у 1742 році у Мексиканській затоці. Він пов'язаний із війною за вухо Дженкінса, що переросла в повномасштабний конфлікт між Британією та Іспанією.

Через майже три століття знайшли британський військовий корабель "Тайгер" (HMS Tyger), який затонув у 1742 році біля берегів нинішнього Національного парку Драй Тортугас у Мексиканській затоці. Про виявлення та ідентифікацію завила Служба Національних парків США, пише IFLScience.

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Виявлений корабель пов'язаний із так званою війною за вухо Дженкінса. Війна була названа на честь інциденту, пов'язаного з британським капітаном Робертом Дженкінсом, якому іспанці відрізали вухо в 1731 році. Ця подія врешті-решт призвела до повномасштабного конфлікту між Британією та Іспанією.

У 1742 році корабель "Тайгер" сів на мілину під час патрулювання поблизу Драй Тортугас, залишивши екіпаж на острові Гарден-Кі на 66 днів на мілині. Вони зіткнулися із задушливою спекою, настирливими комарами та спрагою. Щоб вижити, екіпаж побудував імпровізований форт і намагався врятуватися, використовуючи врятовані частини корабля.

Нещодавно археологи виявили рештки HMS Tyger, зокрема п'ять британських артилерійських гармат, розкиданих поблизу місця катастрофи.

Ця знахідка є ще визначнішою, тому що вона пов'язує нас з минулим. Археологи можуть реконструювати історії тих, хто жив до нас, збираючи воєдино історичні записи та речові докази. Керівник парку Джеймс Кратчфілд наголосив на важливості збереження таких історій, які демонструють стійкість і рішучість тих, хто постав перед труднощами на морі.

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