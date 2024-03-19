Поширює клітини раку скрізь: розкрито серйозну небезпеку мікропластику

Нещодавнє дослідження вчених з'ясувало, що поширені в навколишньому середовищі мікрочастинки не просто проникають до нашого організму, а діляться разом із клітинами і запускають руйнівні процеси.

У нещодавньому дослідженні вчені з'ясували, як крихітні частинки пластику, розміром менші за піщинку, впливають на наш організм, і виявили зміни, про які ми досі не здогадувалися. Виявилося, що ці мікро- та нанопластикові частинки (МНЧ), які ми випадково проковтуємо або вдихаємо, затримуються в нашому кишківнику, зокрема в клітинах товстої кишки, на значно триваліший термін, ніж ми думали, пише Lab + Life Scientist.

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Метою дослідження вчених було зрозуміти, як ці крихітні пластики потрапляють у ракові клітини товстої кишки і що з ними відбувається, коли вони там опиняються. Цікаво, що найчастіше ці МНЧ опиняються саме в тих частинах наших клітин, які зазвичай перетравлюють і виводять відходи. Але через свій неприродний хімічний склад ці пластикові частинки не розпадаються, як звичайні відходи клітин. Замість цього вони залишаються на місці, а коли клітина ділиться, вони потрапляють у нові клітини. Це означає, що з часом вони можуть накопичуватися в нашому організмі в серйозних кількостях.

Що ще більш тривожно, дослідники помітили, що ці МНЧ можуть допомагати раковим клітинам переміщатися по організму, що може призвести до поширення раку в інші частини тіла. Зараз вони планують провести додаткові дослідження, щоб глибше вивчити цю можливість. Той факт, що найдрібніші частинки, звані нанопластиками, виявляються більш шкідливими, ніж більші мікропластики, викликає додаткове занепокоєння, з огляду на те, наскільки часто ці крихітні забруднювачі трапляються в нашому довкіллі.

Співкерівник дослідження Лукас Кеннер наголошує на його важливості, зазначаючи, що ці дані про поведінку пластику в нашому організмі та його потенційну здатність впливати на розвиток захворювань вказують на необхідність проведення додаткових досліджень довгострокових наслідків впливу пластику на організм. Оскільки пластик оточує нас усюди, а його найдрібніші частинки потрапляють у наш організм, розуміння всіх наслідків такого впливу стає вкрай важливим.

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