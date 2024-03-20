Корову схрестили з ДНК людини: її молоко почало виробляти ліки від діабету

Вчені провели незвичайне дослідження, під час якого генномодифікована корова набула можливості давати молоко, що здатне вирішити проблеми хворих на діабет по всьому світу.

Вчені з Університету Іллінойсу Урбана-Шампейн та Університету Сан-Паулу у своєму новаторському дослідженні зробили значний стрибок у прагненні зробити інсулін більш доступним і недорогим для мільйонів людей, які страждають на діабет першого типу. Їм вдалося створити корову, яка може виробляти людський інсулін у своєму молоці, що в перспективі може спричинити революцію в галузі отримання цих життєво важливих ліків, пише Neoscope.

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Процес створення подібних тварин передбачає введення частини людської ДНК у коров'ячі ембріони, що дає змогу коровам виробляти інсулін у своєму молоці — метод, який використовує природну ефективність молочних залоз корови для виробництва білка.

Цей інноваційний підхід призвів до народження теляти в Бразилії, яке, досягнувши зрілості та отримавши стимул до виробництва молока, здивувало дослідників, виробивши не лише попередника інсуліну, проінсулін, а й саму його активну форму. Цей прорив значно спрощує процес, оскільки дає змогу обійтися без додаткового очищення для отримання ліків із проінсуліну. Коров'яче молоко містило значну його кількість, що свідчить про можливість його масштабного виробництва. Лише один літр такого молока може забезпечити десятки тисяч одиниць інсуліну, йдеться в дослідженні.

У майбутньому дослідники мають намір удосконалити цей процес і в перспективі створити стадо корів, що виробляють інсулін. Цей метод може перевершити наявні технології його виробництва, такі як використання генно-модифікованих дріжджів і бактерій, особливо якщо його правильно масштабувати. Наступні кроки пов'язані з розробкою системи виділення та очищення інсуліну з молока — завдання, яке, на думку команди, можна вирішити, отримавши дозвіл регулюючих органів.

Наслідки цього відкриття вельми великі: можна припустити, що в майбутньому невелика кількість спеціалізованих корів зможе задовольнити потреби країни і хворих на діабет людей в інсуліні, а більше підприємство — навіть задовольнити глобальний попит. Це дослідження дає змогу зазирнути в майбутнє, де боротьбу з цим захворюванням можна значно полегшити завдяки біоінженерним тваринам, що зробить інсулін доступнішим і недорогим для нужденних у всьому світі.

Раніше Фокус писав про те, що наука поставила крапку в питанні про жирне і нежирне молоко. Нові дослідження перевернули всі наші укріплені поняття про користь і шкоду молочних продуктів, прагнучи полегшити нелегкий вибір на користь того чи іншого продукту.

Також Фокус писав про те, що ключ до лікування діабету може мати позаземне походження. У пошуках методів боротьби з діабетом другого типу, наука звернула свій погляд за межі нашої планети і, можливо, відшукала там незвичайний і дієвий засіб від хвороби.

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