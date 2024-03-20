Не звичайний сонячний опік: що таке "опік Маргарити" і як його уникнути

У літній сезон любителі цитрусових напоїв можуть раптом виявити на собі подобу сонячних опіків, хоча вони могли й не засмагати. Лікар розповів, що це насправді і що з ним робити.

У той час як сонце світить дедалі яскравіше, і ми все більше часу проводимо на свіжому повітрі, у закутках яскравих днів ховається небезпека, яка може змусити вас двічі подумати про те, щоб змішувати свої улюблені цитрусові коктейлі під сонячними променями. Лікарі звернули увагу на збільшення кількості випадків захворювання, що отримало назву "опік Маргарити". Це не звичайний сонячний опік, а реакція, яка називається фотоконтактним дерматитом. Вона виникає, коли сік цитрусових потрапляє на шкіру і вступає в реакцію з сонячним світлом, що призводить до появи сверблячого, червоного висипу, дуже схожого на сильний опік або навіть екзему, пише Daily Mail.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Виявляється, лайми — не єдині винуватці цього явища. Низка інших продуктів, включно з інжиром, селерою і морквою, можуть викликати таку саму реакцію, оскільки містять фуранокумарини, каже доктор Брендон Адлер з Університету Південної Каліфорнії. Це органічні молекули, які рослини виробляють, ймовірно, щоб захистити себе від поїдання. Не тільки харчові продукти, а й деякі сонцезахисні засоби та креми також можуть спричиняти фотоконтактний дерматит, як правило, через алергію на щось у складі засобу, наприклад, на ароматизатори.

Доктор Адлер зазначає, що ці реакції, ймовірно, трапляються частіше, ніж ми думаємо, тому що їх часто приймають за простий сонячний опік. До них можуть бути схильні близько п'яти-шести відсотків людей. Якщо цього літа у вас з'явився висип у вигляді смуг або незвичайні темні плями на шкірі, Адлер радить уражену ретельно вимити ділянку і триматися подалі від сонця. У більшості випадків висип минає сам собою, без застосування ліків.

Ця проблема, хоча й не є небезпечною для життя, є гарним нагадуванням про те, що потрібно бути уважним до того, що ви робите, коли засмагаєте на сонці, і мова не йде про сам процес купання в сонячних променях. З наближенням літнього сезону доктор Адлер очікує збільшення кількості випадків захворювання, але також припускає, що проста обізнаність і дотримання правил гігієни можуть запобігти "опіку Маргарити". Тож наступного разу, коли ви готуватимете цитрусовий напій на відкритому повітрі, Адлер радить вдягнути рукавички або негайно змивати бризки цитрусових, щоб зберегти шкіру чистою і насолоджуватися теплою погодою без зайвих турбот.

Раніше Фокус писав про те, що влада Нідерландів збирається безкоштовно роздавати людям сонцезахисний крем. Уряд Нідерландів оголосив про нову ініціативу в галузі громадської охорони здоров'я, спрямовану на боротьбу зі зростаючим рівнем захворюваності на рак шкіри в країні...

Також Фокус писав про нову мікропов'язку, яка здатна запобігати інфекціям. Дослідники розробили "розумну" пов'язку для моніторингу та лікування хронічних ран.