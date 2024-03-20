Поглинає майже все світло: створено ультрачорне покриття для космічних телескопів (фото)

Дослідники придумали спосіб ще більше поліпшити космічні обсерваторії.

Знімки далеких галактик, які розташовані за мільйони світлових років, які зараз роблять сучасні телескопи, такі як космічний телескоп Вебб, по-справжньому дивують. Але ці зображення можна зробити ще кращими, вважають учені з Шанхайського університету науки і технологій та Китайської академії наук. Вони створили нове тонке ультрачорне плівкове покриття для космічних телескопів, яке дасть змогу побачити ще більше зірок, пише Space.

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Для того, щоб людина побачила зірки на небі, потрібно, щоб була дуже темна ніч, хоча ще залишатиметься світло Місяця, але воно не дуже заважає. Та ж концепція вірна і для астрономів, які працюють з точними оптичними приладами. Але, щоб домогтися найбільшої темряви, також використовується чорна фарба в процесі спостереження за зірками, якою покривають телескопи, щоб максимально зменшити розсіяне світло і забезпечити найкраще зображення і продуктивність. Це працює не тільки для наземних телескопів, а й для космічних.

За словами вчених, наявні чорні покриття, такі як вертикально орієнтовані вуглецеві нанотрубки або чорний кремній, мають свої обмеження, адже вони досить крихкі. Також іноді складно наносити покриття всередині трубки або на інші складні конструкції.

Для розв'язання цих проблем вчені використовували атомно-шарове осадження, яке являє собою технологію виробництва, що відбувається у вакуумній камері, де ціль піддається впливу певних типів газу. Ультрачорне покриття створюється за допомогою шарів, що чергуються, легованого алюмінієм карбіду титану і нітриду кремнію, які разом діють як бар'єр практично для всього світла.

вчені використовували атомно-шарове осадження, яке являє собою технологію виробництва, що відбувається у вакуумній камері, де ціль піддається впливу певних типів газу. Ультрачорне покриття створюється за допомогою шарів, що чергуються, легованого алюмінієм карбіду титану і нітриду кремнію, які разом діють як бар'єр практично для всього світла. Фото: space.com

За словами вчених, однією з великих переваг атомно-шарового осадження є його чудова здатність покриття, а тому можна отримати рівномірне покриття плівки на дуже складних поверхнях. Легований алюмінієм карбід титану діє як поглинаючий шар, а нітрид кремнію використовується для створення антивідбивної структури, і в результаті майже все падаюче світло вловлюється багатошаровою плівкою, забезпечуючи ефективне поглинання світла.

Як показали тести, в середньому поглинається 99,3% довжин хвиль світла в широкому діапазоні електромагнітного спектра. Вчені сподіваються, що це покриття значно поліпшить космічні телескопи та оптичне обладнання наступного покоління і дасть змогу їм працювати ще краще, ніж раніше, навіть у найсуворіших умовах космосу.

Як уже писав Фокус, нове дослідження показує, що вода на Марсі існувала менше часу, ніж передбачалося, а отже шанси виявити ознаки позаземного життя на планеті зменшуються.

Також Фокус писав про те, що астрономи створили нову карту центрального регіону нашої галактики, яка показує взаємозв'язок між магнітними полями і холодним космічним пилом.