Вроджено здоровий. Вчені виростили першого французького бульдога без жодної болячки (фото)

Дослідники намагаються врятувати породу за допомогою науки — їм вдалося виростити першого у світі повністю здорового французького бульдога.

Французький бульдог — найпопулярніша порода собак у США та Великобританії. Відмінною рисою цієї породи є велика голова, маленьке тіло і мила мордочка. Однак більш ніж столітнє розведення та унікальні особливості призвели до того, що улюблені багатьма тварини зазнали безлічі фізичних проблем, а їхня середня тривалість життя становить лише 4,5 року, пише Daily Mail.

Сьогодні вчені та заводчики прагнуть змінити ситуацію, щоб зробити представників цієї породи більш здоровими. Кінцевим результатом, як очікується, може стати новий вигляд породи: наприклад, довга морда дасть змогу пом'якшити деякі з проблем зі здоров'ям.

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Водночас дослідники стверджують, що в генофонді французьких бульдогів недостатньо рис, щоб викликати ці необхідні зміни. Учені припускають, що для досягнення бажаного результату, ймовірно, доведеться схрестити французьких бульдогів з іншими собаками. Експерти також зазначають, що любителям цієї породи доведеться звикнути до того, що здорові цуценята, імовірно, суттєво відрізнятимуться від того, до чого ми звикли.

Мати Лілі, Яра, за формою більше схожа на типову для французького бульдога, але морда у неї довша за середню Фото: Hawbucks France Bulldog Kennel

Попередні дослідження вже показали, що французькі бульдоги мають великі очі та плоску морду, а також пропорції, які викликають у людському мозку інстинкти виховання та захисту. У представників цієї породи також коротке тіло, а через свою перебільшену форму тіла вони часто зазнають труднощів з диханням, а також проблеми з хребтом і схильні до теплового удару.

За словами доцента кафедри ветеринарної медицини Каліфорнійського університету в Девісі, професора Еріка Олстада, проблеми з диханням у французьких бульдогів пов'язані з тим, що в їхніх коротких і вузьких дихальних шляхах надто багато м'яких тканин, унаслідок чого виникають проблеми з диханням. Крім того, зморшкувате тіло робить їх схильними до проблем зі шкірою, а вузькі стегна вимагають пологів за допомогою кесаревого розтину.

У Нідерландах Шанталь Вагевельд-ван Круїнінг працює над новим різновидом породи — французьким бульдогом Хобас. Науковиця закохалася в породу після того, як усиновила своє перше цуценя, яке пізніше померло через проблеми з хребтом. Вагевельд-ван Круїнінг замислилася над тим, що людям варто змінити свої погляди на породу, адже те, що ми вважаємо "нормальним" фактично завдає тваринам страждань.

Вагевельд-ван Круїнінг досягла успіху у своїх спробах створити здорового французького бульдога, проте вона навряд чи зможе взяти участь у виставках. Абсолютно здоровий собака Лілі має довшу морду, не має проблем із хребтом, а також у нього є хвіст. Водночас генетичне тестування підтверджує, що насправді Лілі на 100% французький бульдог.

За словами доцента доцент кафедри епідеміології домашніх тварин у Королівському ветеринарному коледжі в Лондоні Дена О'Ніла насправді Лілі відповідає всім вимогам як французький бульдог, що просунувся в напрямі поліпшення вродженого здоров'я. Водночас собака все ще має впізнаваний вигляд французького бульдога.

У Лілі з'явилися свої цуценята Фото: Hawbucks France Bulldog Kennel

Форма і статура голови переконливо свідчать про те, що більша частина лінії цього собаки належала нинішнім типовим французьким бульдогам, до яких ми звикли. Водночас Лілі має більш пропорційне тіло: довшу спину і хвіст, а також довші ноги.

Водночас деякі експерти, зокрема й О'Ніл, вважають, що в племінному пулі французів просто недостатньо генетичної різноманітності для розведення здоровіших собак. Простими словами, довгі морди десятиліттями старанно виводилися у французьких бульдогів і тепер просто не вистачає особин з нормальною мордою, щоб отримати чистокровних вроджено здорових цуценят французького бульдога.

Вчені також вважають, що для порятунку французьких бульдогів доведеться залучити інші види — тобто, їх доведеться схрещувати з іншими породами собак, що мають здорові ознаки. У своєму експерименті Вагевельд-ван Круїнінг пішла далі: у її собаки Лілі з'явилися цуценята, які технічно і генетично є французькими бульдогами, але в них є і щось особливе: риси іншої породи. Їхній батько є нащадком французького бульдога в третьому поколінні, схрещеного з американським стаффордширським тер'єром, що робить його так званим гібридом F3, а цуценят F4.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що собаки з плоскою мордою з'явилися близько 2000 років тому.