Першу у світі АЕС нового покоління планують запустити вже 2030 року: якою вона буде

Компанія Білла Гейтса планує прискорити будівництво першої атомної електростанції нового покоління в США.

Кріс Левеск, генеральний директор TerraPower, співзасновником якої також є і Білл Гейтс, заявив про те, що компанія розпочинає будівництво атомної електростанції нового покоління на ділянці біля вугільної електростанції Каммерере (Вайомінг, США) у червні цього року. Причому будівництво розпочнеться навіть якщо до цього часу фірма не отримає дозвіл на будівництво від органів, що регулюють, пише Science Alert.

Передбачається, що атомна електростанція нового покоління буде введена в експлуатацію вже до 2030 року. Зазначимо, що TerraPower отримала від інвесторів 1 мільярд доларів і планує використовувати для охолодження реакторів зовсім не воду, а рідкий натрій, що, як передбачається, здешевить експлуатацію.

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За словами Левеска, перший етап робіт на полігоні буде пов'язаний з ядерною діяльністю, оскільки використання рідкого натрію, за словами експертів, "змінює правила гри". Фактично натрієві заводи компанії обійдуться майже в половину вартості легководних реакторів.

Зазначимо, що Білл Гейтс допоміг заснувати TerraPower ще 2016 року і відтоді є її головою. Компанія раніше заявила про мету, надати світові більш доступну, безпечну та екологічно чисту форму ядерної енергії.

Згідно з прогнозами натрієвий ядерний реактор обійдеться в 4 мільярди доларів, а близько половини його вартості планує порити Міністерство енергетики США. Експерти зазначають, що останнім часом розробка подібних технологій у США застопорилася. Частково це пов'язано з високими процентними ставками, а частково з обмеженим доступом до отримання урану, необхідного для реакторів.

Наприкінці 2022 року TerraPower відклала запуск свого проєкту щонайменше на два роки. За словами Левеска, ця затримка також пов'язана з повномасштабною війною в Україні: вторгнення Росії на територію України і воєнні дії загальмували постачання високопробного і низькозбагаченого урану.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше пробралися до розплавленого реактора Фукусіми.