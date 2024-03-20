У печері Лавлок відмовляються вмирати рудоволосі гіганти-канібали: що з ними не так (фото)

Дослідники розповіли про величезних рудоволосих людей, які тисячі років тому нібито жили в печері.

Дивні знахідки поховані під багатовіковим шаром фекалій кажанів у печері Лаврок у Неваді. Близько століття тому двоє шахтарів під шаром екскрементів виявили тут дивовижні артефакти, і відтоді люди не можуть перестати думати про рудоволосих гігантських канібалів, рештки яких нібито були знайдені в печері, пише IFLScience.

Ця історія почалася 1911 року, коли два гірники, Джеймс Гарт і Девід П'ю, подали заявку на видобуток корисних копалин. На жаль, перш ніж дістатися до корисних копалин їм довелося розчистити 1,8-метровий шар фекалій кажанів.

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Щойно шахтарі зробили це, вони натрапили на численні археологічні артефакти, багато з яких пролежали тут тисячоліття. Далі свою роботу розпочав археолог із Музею антропології Каліфорнійського університету Ллевеллін Лемонт Лауд: він розпочав розкопки та виявив близько 10 000 археологічних зразків, однак його методи були вельми недбалими, а тому тисячі знахідок отримали лише один абзац опису.

У 1912 році археолог повернувся в печеру і продовжив роботу, але вже у співавторстві з Марком Реймондом Гаррінгтоном. У результаті їм вдалося виявити схованку з 11 качиних приманок, зроблених зі справжньої шкіри та пір'я.

Десь у цей час зародилася й легенда про гігантів-канібалів із рудою копицею волосся, які нібито були виявлені в печері. Місцеві жителі стверджували, що останки людини зростом понад 231 сантиметр були знайдені в печері. Ба більше, її відмінною рисою стала копиця рудого волосся.

Колекція артефактів, знайдених у печері Лавлок, виставлена в музеї Гумбольдта у Віннемукці, Невада Фото: Wikimedia Commons

Пізніше розповіді про виявлення решток переплелися з міфом про народ північних райуте, в якому йдеться про стародавнє плем'я рудоволосих гігантів. Стверджується, що ці гіганти належали до легендарного племені Сі-Те-Ка, яке в стародавні часи було вигнано з цієї території.

Водночас історик Адрієнн Майор стверджує, що колір волосся останків насправді легко пояснити. Пігмент може проявитися після смерті, якщо волосся піддавалося впливу певних умов. Зазначимо, що місцева влада також вважає, що легенди про рудих гігантів і їхній канібалізм також могли бути вигадані місцевими підприємцями, щоб заманити в містечко Лавлок туристів.

Крім того, дослідники зазначають, що в цьому районі раніше було виявлено рештки великих кісток, які належали доісторичній мегафауні, наприклад, мамонтам і печерним ведмедям, яких насправді могли прийняти за людей.

Раніше Фокус писав про те, що археологи знайшли будинок Геракла в іранських горах: там залишено таємне послання.