Райські сади перестали бути райськими: від чого з Африки тікали перші сучасні люди

Дослідники намагаються зрозуміти причини масштабної міграції, яка відбулася менш ніж 100 тис. років тому.

Загальноприйнята теорія говорить про те, що сучасні люди мігрували з Африки завдяки так званим "зеленим коридорам". Але нове дослідження вказує на те, що причиною міграції були умови життя наших предків, які різко погіршилися, пише Science Alert.

Аналіз вулканічного скла, яке було знайдено в Ефіопії, показав, що люди, які жили на території Африканського рогу (Сомалі) 74 тис. років тому, страждали від посухи. Саме це могло змусити їх мігрувати в пошуках більш доступних ресурсів.

Люди слідували за сезонними річками та водоймами, де їжі було більше. Вчені називають їх "блакитними трасами", які сприяли розселенню людей з Африки на решту територій.

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"Люди виснажували запаси води та їжі навколо водопою в посушливий сезон, а потім рухалися далі до нових. Таким чином, сезонні річки перекачували населення руслами від однієї водойми до іншої, що й призвело до розселення за межами Африки", — каже антрополог і керівник дослідження Джон Каппельман із Техаського університету в Остіні.

Теорія ж "зелених коридорів" передбачає, що разом із продовольчими ресурсами, яких ставало більше на планеті, люди розширювали свій ареал проживання. Каппельман і його команда вирішили перевірити альтернативну теорію міграції, яка відбулася менш ніж 100 тис. років тому.

Вони зосередилися на археологічному об'єкті Шинфа-Метема 1, який розташований у північно-західній Ефіопії. Там учені знайшли знаряддя праці, кістки тварин, а також залишки вогнищ і мікроскопічні осколки вулканічного скла, відомого як криптотефра. Хімічний аналіз осколків показав, що вони сформувалися під час виверження вулкана Тоба.

Криптефри менші за ширину людської волосини, але вони можуть багато розповісти про історію людства. Наприклад, криптотефра може допомогти виявити масштаби виверження. Попередні дослідження показали попіл від виверження в інших частинах Африки. Але вони також допомагають ученим визначити дату археологічних артефактів.

За допомогою таких даних учені з'ясували, що жителі Шинфа-Метема 1 їли таких ссавців, як мавпи та антилопи. Коли ж цих ресурсів стало не вистачати, люди почали більше покладатися на рибу.

Аналіз зубів ссавців і фрагментів страусиних яєць також вказав на період високої посушливості.

Жителі Шинфа-Метема 1, вочевидь, не були тими, хто вирішив мігрувати, але вони продемонстрували високий рівень пристосовності.

"Виверження вулкана Тоба змінило навколишнє середовище в Африці, але люди змогли адаптуватися і вижити", — підсумували дослідники.

Нагадаємо, якось на всій Землі залишилося всього 1300 осіб, так тривало протягом 117 тис. років. Дослідники кажуть, що виявили перше масове вимирання наших пращурів, з яким збіглася Велика міграція.