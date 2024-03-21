Виключити лосось із раціону: вчені назвали вагому причину, щоб це зробити

Нове дослідження показує, що лосось, вирощений на спеціальних фермах, не може задовольнити наші потреби в поживних речовинах.

Лосось — одна з найпопулярніших риб у всьому світі. Однак тепер учені вважають, що нам слід відмовитися від його споживання на користь дикої риби, такої як скумбрія, сардини та анчоуси — передбачається, що це допоможе отримати необхідні поживні речовини, пише Daily Mail.

У новому дослідженні команда з Кембридзького університету вивчила потік поживних речовин на лососевих фермах від "дикої кормової риби" до лосося, який потрапляє на наші тарілки. Результати дослідження показують, що вживання в їжу дикої риби безпосередньо може дати нам у 5 разів більше поживних речовин, ніж та ж порція лосося, вирощеного на фермі.

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Автори дослідження дійшли висновку, що заміна лосося, вирощеного на фермі, дикою рибою, такою як скумбрія, сардини й анчоуси, може дати нам змогу уникнути дефіциту поживних речовин просто в тарілку.

За словами провідного автора дослідження, доктора Девіда Віллера, сьогодні людям слід подумати про те, щоб їсти більше різноманітних видів диких риб, щоб отримувати більше необхідних поживних речовин.

Річ у тім, що галузі розведення лосося дику рибу зазвичай подрібнюють і перетворюють на кормові гранули для харчування лосося в неволі. Однак цей метод насправді може виявитися вкрай неефективним способом використання поживних речовин.

Результати роботи доктора Віллера показують, що більшість видів риби, які використовуються для створення корму, мають таку саму, а можливо, й більшу щільність і набір мікроелементів, що й філе лосося, вирощеного на фермі.

Дані свідчать про те, що у філе лосося, вирощеного на фермі, міститься менш як 6 з 9 найважливіших поживних речовин, ніж у рибі, яка використовується для його вигодовування. Ба більше, кормова риба в дикій природі містила в понад 5 разів більше кальцію, в 4 рази більше йоду і в 1,5 раза більше заліза, омега-3, вітаміну В12 і вітаміну А.

Статистика також свідчить про те, що більшість жителів Великої Британії щотижня їдять лосося, проте лише 5,4% їдять скумбрію, анчоуси їдять лише 1%, а оселедець — 0,4%. Однак тепер учені наполягають, що введення в раціон дикої риби насправді може значно поліпшити наше здоров'я і навіть може допомогти "їсти менше". Оскільки дика риба, така як скумбрія, містить набагато більше поживних речовин, ви можете отримати всі свої щоденні потреби, споживаючи меншу і менш калорійну порцію.

За словами експерта з аквакультури з Університету Стерлінга, доктора Річарда Ньютона, дані свідчать про те, що ми фактично втрачаємо близько 80% кальцію і йоду з кормової риби. При цьому статистика показує, що більшість жінок і дівчаток-підлітків відчувають нестачу цих поживних речовин.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.