Подорож у найвіддаленішу точку Землі: учений вирушив туди, де "не ступала нога людини"

Уперше в історії людства британський дослідник планує дістатися найвіддаленішого місця на планеті — кладовища сотень шматків космічного сміття.

Більшість мандрівників на планеті планують дістатися до стародавніх святилищ або історичних пам'яток, проте британський дослідник Кріс Браун пішов далі — він планує дістатися до найвіддаленішої точки на Землі, також відомої як кладовище комічних кораблів, пише Daily Mail.

Кладовище космічних кораблів, або точка Немо, розташована в Тихому океані на відстані понад 3200 кілометрів від Антарктиди. Фактично найближчі до цього місця люди перебувають зовсім не на суходолі, а на Міжнародній космічній станції, коли вона пролітає над головами мореплавців — усього за 408 кілометрів. Через віддаленість і нелюдимість це місце давно використовується як кладовище космічних кораблів, де спочивають одні з найвідоміших космічних апаратів.

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За словами 62-річного Кріса Брауна, у цю подорож він вирушив зі своїм 32-річним сином Міком на борту експедиційної яхти Hanse Explorer з Пуерто-Монт, Чилі. Подорож стартувала 12 березня, якщо все піде за планом, дослідники планують дістатися до точки Немо вже до 20 або 21 березня.

Дослідник зазначає, що на моменті підготовки до мандрівки, він розглядав можливість використання яхти для перегонів, щоб прискорити час прибуття до точки Немо, проте в кінцевому підсумку команда зупинилася на більш надійному і безпечному варіанті.

Пунктом призначення екіпажу є так званий Океанський полюс недоступності, тобто це найдальша точка від суші. Фактично найближчим берегом від мису Немо є острів Дюсі, розташований на відстані 2688 кілометрів. Крім кількох невеликих островів, найближчі великі населені пункти — це Веллінгтон, Нова Зеландія, і Консепсьйон, Чилі, обидва з яких розташовані на відстані понад 4000 кілометрів.

Ця точка на земній карті настільки віддалена, що фактично стала популярним місцем для міжнародних космічних агентств, які скидають своє космічне сміття саме в цій точці. Статистика свідчить, що з 1971 року на кладовищі космічних кораблів у Тихому океані вже спочиває понад 260 об'єктів космічного сміття, зокрема й російська космічна станція Мир.

Точка Немо — найвіддаленіша точка на Землі Фото: Daily Mail

Протягом наступного десятиліття в точці Немо також упокоїться і Міжнародна космічна станція. Цікаво, що, щойно МКС досягне цвинтаря космічних кораблів, вона опиниться в 7 разів далі від будь-якого населеного пункту, ніж сьогодні, коли перебуває на орбіті.

Точка Немо відома з 1992 року, коли інженер-геодезист розрахував найвіддаленішу точку приземлення, взявши до уваги форму еліпсоїда Землі. За весь цей час кілька кораблів наближалися до точки Немо, проте експерти вважають, що "жодна людина ніколи не проходила через певні координати".

У результаті Кріс Браун вирішив виправити цю помилку. Дослідника не лякає крайня віддаленість цієї точки в Тихому океані — зрештою він сподівається стати першою людиною на Землі, якій вдалося досягти всіх восьми континентальних полюсів недоступності планети. Зазначимо, що "континентальними полюсами недоступності" вважаються точки на кожному континенті, найбільш віддалені від океану, що робить їх одними з найвіддаленіших місць на Землі.

Досліднику вже вдалося досягти 5 із 8 полюсів: Антарктиди, Океанії, Африки, Північної та Південної Америки. Кріс Браун також зазначає, що не вважає подорож до точки Немо більш небезпечною, ніж свою експедицію в Антарктиду, наприклад. За словами дослідника, основна небезпека полягатиме в тому, що вони з екіпажем перебуватимуть надзвичайно далеко від суші та будь-якого судноплавного шляху. Фактично, якщо з човном виникне проблема — допомога прийде не скоро.

Крім того, що точка Немо є цвинтарем космічних кораблів, вона також розташована всередині складної мережі кругових течій, що вловлюють велику кількість сміття. Так, Південно-Тихоокеанський колообіг, у якому розташована точка Немо, являє собою злиття Антарктичної циркумполярної течії, течії Гумбольдта і західного вітрового дрейфу. Таким чином цей регіон фактично перетворився на неймовірно гігантське звалище в океані.

Раніше Фокус писав про те, що на кладовищі космічних кораблів щось гуркоче під товщею води: звідки йде звук.