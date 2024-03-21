Шок для вчених: NASA збирається відключити один зі знаменитих космічних телескопів (фото)

Одна з чотирьох Великих обсерваторій, яких залишилося всього дві, незабаром припинить наукову діяльність.

NASA отримало від уряду США для роботи у 2025 році 25 млрд доларів, а це на 2 млрд менше, ніж просило космічне агентство. Хоча це величезна сума, але насправді це всього лише 0,4% усіх грошей, які витратять США. Тому NASA довелося піти на скорочення деяких наукових проєктів. Але одне з рішень агентства викликало справжній шок в астрономів. NASA оголосило про те, що більше не збирається підтримувати в робочому стані рентгенівський космічний телескоп Чандра, який зробив чимало важливих відкриттів і якому скоро виповниться 25 років, пише Universe Today.

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Космічний телескоп Чандра відправили в космос у 1999 році. Він є частиною так званих Великих обсерваторій NASA, куди входять також телескопи Комптон і Спітцер, які вже не працюють, а також телескоп Габбл, що продовжує роботу.

Космічний телескоп Чандра відправили в космос у 1999 році. Він є частиною так званих Великих обсерваторій NASA, куди входять також телескопи Комптон і Спітцер, які вже не працюють, а також телескоп Габбл, що продовжує роботу. Фото: NASA

Хоча спочатку планувалося, що телескоп Чандра працюватиме лише 5 років, у липні цього року йому виповниться вже 25 років. Ця обсерваторія стала ключовим об'єктом у світі рентгенівської астрономії.

Рентгенівські обсерваторії розміщують на орбіті, адже атмосфера Землі блокує потрапляння рентгенівського випромінювання на нашу планету. Як і інші телескопи високих енергій, дзеркала Чандри мають бути розташовані під невеликими кутами до вхідних променів високої енергії. Якби вони були розташовані перпендикулярно, рентгенівські промені пройшли б наскрізь. Замість цього кілька дзеркал розміщуються під невеликими кутами, щоб акуратно направляти випромінювання у фокус.

З моменту запуску телескоп отримав рентгенівські знімки з високою роздільною здатністю чорних дір, залишків наднових, пульсарів і скупчень галактик. Рентгенівські промені дозволяють астрономам зазирнути глибоко всередину цих об'єктів і побачити деталі, які зазвичай неможливо побачити за допомогою інших обсерваторій. Першим знімком телескопа Чандра було зображення залишку наднової Кассіопея А.

Першим знімком телескопа Чандра було зображення залишку наднової Кассіопея А Фото: NASA

Згідно із заявою NASA, агентство планує скоротити наукові дослідження за допомогою телескопа Чандра до мінімуму, а також припинить підтримувати його працездатність. А це неминуче призведе до швидкого відключення обсерваторії.

У заяві сказано, що телескоп Чандра настільки сильно деградував за час своєї роботи, що деякі системи потребують активного управління для підтримки потрібних температур, щоб обсерваторія нормально працювала. А це збільшує витрати, які NASA вже не може собі дозволити. З 2005 року температура необхідна для комфортної роботи приладів обсерваторії почала підвищуватися, але були розроблені способи боротьби з цим, які не впливали на якість роботи телескопа Чандра. Але для подальшої підтримки працездатності обсерваторії у NASA грошей немає. Експерти припускають, що, найімовірніше, всі наукові операції на телескопі Чандра буде припинено в найближчому майбутньому.

До речі, бюджет NASA передбачає скорочення на 5% фінансування діяльності і космічного телескопа Габбл Фото: NASA

До речі, бюджет NASA передбачає скорочення на 5% фінансування діяльності і космічного телескопа Хаббл. Експерти припускають, що найближчими роками сума грошей, що виділяються на цю обсерваторію, скорочуватиметься, щоб фінансувати роботу телескопа Вебб.

Фокус уже писав про те, які найдальші об'єкти в космосі можна побачити без телескопа. Людина неозброєним оком може побачити на небі понад 9 тисяч зірок, але це лише крихітна частина Всесвіту.